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汐止康寧街二期拓寬工程動工 銜接國一增設匝道工程

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
工務局長詹榮鋒（右）與養工處長馮兆麟（左）前往康寧街視察二期工程，了解如何規劃汐止地區交通改善方案。圖／新北市工務局提供
工務局長詹榮鋒（右）與養工處長馮兆麟（左）前往康寧街視察二期工程，了解如何規劃汐止地區交通改善方案。圖／新北市工務局提供

汐止人口飛快成長，新北市政府爭取在當地增設國道入口匝道，但必須先拓寬相關路段；新北養工處指出，康寧街一期拓寬工程已在去年底完工，二期工程則在上個月底動工；新北工務局長詹榮鋒今視察強調，工程務必要配合8月動工的匝道工程如期完工，以紓緩汐止交通壅塞問題。

新北汐止地區人口近年大幅成長，已超過20萬人，導致當地增加不少交通負荷量，常發生壅塞情形，市府因此向交通部高速公路局爭取「國道1號汐止交流道增設南下入口匝道」改善計畫，而為符合增設匝道的標準及動線順暢，市府必須先將該路段進行拓寬。

養工處指出，國道匝道增設工程預計在8月動工，而新北也已經在去年底完成康寧街的一期拓寬工程，將康寧街751巷至連峰街原有10米道路拓寬成14米，雙向各配置二個車道，讓地方聯絡道有足夠容量。

養工處說明，目前康寧街747號至541巷仍僅有雙向單一車道，因此二期拓寬工程也在上個月底展開，一樣比照1期工程雙向各二車道，另外也會將人行道、排水、植栽及架空纜線下地也一併改善，讓人車道一同獲得更好環境。

詹榮鋒今日也到現場視察，並請施工單位務必配合高速公路增設汐止交流道匝道工程如期完工，以紓解汐止地區交通壅塞問題，提供居民便捷的通行環境。

養工處強調，康寧街二期拓寬工程總經費8600多萬元，其中內政部營建署補助4千萬元左右，市府自籌4500餘萬元，待完工後就能銜接國道匝道增設工程，屆時還將與新工處正在施作的「同興路穿越至康寧街的地下道工程」相互串連，健全汐止地區交通路網。

康寧街747號至541巷目前僅有雙向單一車道，二期工程將拓寬為足夠配置雙向各2車道道路，且人行道、排水、植栽及架空纜線下地也將一併加以改善。圖／新北市工務局提供
康寧街747號至541巷目前僅有雙向單一車道，二期工程將拓寬為足夠配置雙向各2車道道路，且人行道、排水、植栽及架空纜線下地也將一併加以改善。圖／新北市工務局提供
新北工務局長詹榮鋒等官員前往康寧街視察二期工程。圖／新北市工務局提供
新北工務局長詹榮鋒等官員前往康寧街視察二期工程。圖／新北市工務局提供

汐止 國道

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