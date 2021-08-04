汐止康寧街二期拓寬工程動工 銜接國一增設匝道工程

汐止人口飛快成長，新北市政府爭取在當地增設國道入口匝道，但必須先拓寬相關路段；新北養工處指出，康寧街一期拓寬工程已在去年底完工，二期工程則在上個月底動工；新北工務局長詹榮鋒今視察強調，工程務必要配合8月動工的匝道工程如期完工，以紓緩汐止交通壅塞問題。

新北汐止地區人口近年大幅成長，已超過20萬人，導致當地增加不少交通負荷量，常發生壅塞情形，市府因此向交通部高速公路局爭取「國道1號汐止交流道增設南下入口匝道」改善計畫，而為符合增設匝道的標準及動線順暢，市府必須先將該路段進行拓寬。

養工處指出，國道匝道增設工程預計在8月動工，而新北也已經在去年底完成康寧街的一期拓寬工程，將康寧街751巷至連峰街原有10米道路拓寬成14米，雙向各配置二個車道，讓地方聯絡道有足夠容量。

養工處說明，目前康寧街747號至541巷仍僅有雙向單一車道，因此二期拓寬工程也在上個月底展開，一樣比照1期工程雙向各二車道，另外也會將人行道、排水、植栽及架空纜線下地也一併改善，讓人車道一同獲得更好環境。

詹榮鋒今日也到現場視察，並請施工單位務必配合高速公路增設汐止交流道匝道工程如期完工，以紓解汐止地區交通壅塞問題，提供居民便捷的通行環境。