防疫降級內用解封 汐止店家調整座位應戰

全國防疫二級警戒，新北市也開放餐廳內用，不過，相關的防疫措施還是不能少，汐止區公所也到轄區餐廳視察，至於各餐廳小吃店也配合防疫政策，除了實聯制、量體溫，也調整店裡頭的座位，加裝隔板，或是採取梅花座，做足防疫準備，讓民眾安心內用。

一家位在汐止區水碓街的泰式料理、火鍋店，原本用餐時間都客滿，但是防疫三級警戒禁止內用後，生意差好多，好不容易終於開放內用，店家也在一宣佈解封就開始備料、座位調整，採取梅花座用餐，做足防疫措施，希望讓民眾能夠安心進到店裡頭用餐。

店家說，除了依照政府的相關規定，像是實名制、量體溫、消毒基本的之外，也添加了二台空氣清靜機，實施梅花座、隔板等，原本的沙拉吧小菜，都改由店家幫客人夾取等各項防疫作法，保障客人的消費權益，另外，現在開放內用，配合防疫規定，座位原本28個現在調整為12個座位，就是一張桌子坐兩個客人，原本是坐四個客人，都有採取隔板，讓客人安心用餐。

民眾也說，本來都在家裡蠻悶的，那現在開放餐廳可以內用比較方便，因為雖然不會一直往餐廳跑，但是有時候出來辦事情，就不會再因為不能進店裡頭內用，有時候簡單吃個東西也是比較方便，像這家泰式料理火鍋餐廳的防疫就做的不錯，有梅花座保持一定的距離，也會比較安心。

汐止區長陳健民表示，防疫警戒降級之後，新北市也在這禮拜開放內用，汐止區公所也有針對開放內用後有相關的作為，會到餐廳、火鍋、熱炒店去做現況的了解，目前的防疫政策就是必須遵守內用的規範，如果沒有遵守的話，會罰三千到一萬五，汐止的部分，目前所了解到的餐廳都會有設置隔板、採梅花座，如果是自助餐的方式，要有專人協助打餐的動作，消費者如果要離開位置的話，務必要把口罩戴上。