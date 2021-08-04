雜物堵水溝易積水 汐止和平街排水要改善

汐止區和平街46巷後方的一處排水溝，之前週邊都遭人亂種菜，還有大型雜物丟棄，堵住了整個排水溝，造成下大雨容易積水成災，引起民怨，雖然，現在上頭雜物清掉了，但排水還是問題，所以，今(4)日新北市議員張錦豪就召集相關單位人員會勘，要求改善。

仁德里里長吳清連說，這塊地之前是香蕉園、菜園、還有一些樹木、竹子、垃圾等等，蚊蟲好多也發出惡臭，所以，也請土地所有權人國泰人壽、經濟部進行整理，今天則是拜託張錦豪議員能夠重新施作排水溝，讓水流暢通不會再傳出臭味、蚊蟲也不會那麼多，另外，也能進行美化，讓社區環境更好。

市議員張錦豪指出，在和平街46巷7弄底進去接後方茄苳溪步道旁的排水箱涵看起來就是沒有整合在一起，之前因為牽涉到私人土地的關係，所以整條排水溝就只剩下中間這一段沒有接排水箱涵，但現場可以看到有很多住宅區的排水管，所以，今天請市府水利局來會勘就是希望能夠將這一整段的箱涵銜接完成，而市府水利局是建議能夠在將水引導到公有土地上面，儘量不要牽涉到私人地，今天會勘結論也請他們一個月的時間完成規劃，將這裡的水導引到防汛道路底下的箱涵，讓這裡的排水能夠暢通、環境更好。