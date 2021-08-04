淡水埤島里道路狹窄 地主捐地盼爭取拓寬

新北市淡水區埤島里鄉間小路成當地居民重要的出入通道，而位在埤島里37號旁的這一條產業道路，都會有中小型巴士經過，但路幅只有3米寬，不僅是對向會車是個大問題，車型較大的公車或垃圾車經過都很難，經過協調王姓地主願意捐出土地，因此希望爭取拓寬。

埤島里長 蔡正忠表示，這裡整整有五百多公尺都是狹小的道路型態，因此先前爭取拓寬，但路旁是私人土地，在經過協調王姓地主願意捐出土地，將道路拓寬里長也表示非常感謝地主的善心舉動為地方建設做出貢獻。

新北市議員蔡錦賢服務處主任 莊根松表示，感謝地主王先生與共同持有的家族同意，讓這一段有一百多公尺的道路可以先拓寬，將原先的3米增加到6米的寬度，而未來還會把剩下的部份繼續完成，希望可以把整段5百公尺都完成拓寬，讓在地居民出入有更方且更安全的用路環境。