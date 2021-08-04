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三芝櫻花出現病害 樹醫生診療盼生生不息

觀天下 / 記者廖品涵／三芝報導
新北市議員鄭宇恩邀請樹醫生，來為三生步道的櫻花樹診療，要讓櫻花樹都可以活得更健康，花開的更好 圖／紅樹林有線電視提供
新北市議員鄭宇恩邀請樹醫生，來為三生步道的櫻花樹診療，要讓櫻花樹都可以活得更健康，花開的更好 圖／紅樹林有線電視提供

三芝區的三生步道發現不少櫻花樹出現了蟲咬、病菌、白斑以及流膠病等狀況，擔憂著名的賞花景點將因為樹生病或是死去，讓美麗景緻不再，市議員鄭宇恩邀請樹醫生，來為三生步道的櫻花樹診療，而後再研議維護作業，要讓三生步道的櫻花樹都可以活得更健康，花開的更好，讓三生步道的櫻花美景生生不息。

市議員鄭宇恩表示，三生步道是新北市賞櫻最便捷與易達的景點，步道上有超過500株的櫻花樹，不過這次請樹木醫生來看，也發現從入口處開始，幾乎每一株櫻花樹或多或少都有生病的狀況，因此期待經過樹醫生專業的診斷，景觀處與公所能夠訂定維護與照顧方針，讓三生步道上的每一棵櫻花樹都可以花開永續。

經過樹醫生整體診斷三生步道上的櫻花樹後，針對有病蟲害的部分，將會加以照顧或是投藥防治，而死亡的部分也會移除並且於適合種植櫻花樹的季節再行補植，透過專業診斷後研議維護作業，要讓三生步道的櫻花樹都可以活得更健康，花開的更好，讓三生步道的櫻花美景生生不息。

櫻花 賞櫻

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