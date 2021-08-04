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新北圖書館推出閱讀包 讓民眾「盲借」有驚喜

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里分館推出了閱讀包讓民眾『盲借』，由圖書館隨機挑選五本書籍封口提供借閱，回家後才會知道借到什麼書，可以說是相當驚喜。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里分館推出了閱讀包讓民眾『盲借』，由圖書館隨機挑選五本書籍封口提供借閱，回家後才會知道借到什麼書，可以說是相當驚喜。 圖／紅樹林有線電視提供

疫情改變了生活的日常，現在連借閱書籍都有全新方式，新北市立圖書館從8月1日起，全市105所圖書館逐步開放室內空間，不過疫情期間依舊是鼓勵讀者借書不久留，因此萬里分館推出了閱讀包讓民眾『盲借』，由圖書館隨機挑選五本書籍封口提供借閱，回家後才會知道借到什麼書，可以說是相當驚喜。

新北市立圖書館萬里分館主任蕭千惠表示，疫情警戒降二級，新北市各場館階梯式、分階段逐步開放，雖然目前新北市內105所圖書館逐步開放室內空間，不過自修室、演講廳、視聽室與兒童空間等較易群聚的場地，依舊是維持暫停開放，其中不少家長也關心兒童空間不開放，兒童書籍如何借閱的問題，為此新北市立圖書館早有準備，推出了閱讀包讓不管大人還是小孩都有書可借。

新北市立圖書館為了讓跟著家長來借書的兒童也有自己的書籍可以看，特別推出兒童閱讀包，一個紙袋裡隨機挑選五本童書，採用盲借的方式，小朋友將閱讀包借回家打開後，才會知道是哪些書籍，可以說是驚喜又有趣。

而相同的閱讀包，其實也有推出大人版，一樣隨機挑選五本書籍，盲借回家看，讓民眾能夠縮短在圖書館中停留的時間，將疫情風險降低，此外也可以透過盲借，閱讀到平常可能根本沒想過會借閱書籍，藉此也讓視野更開闊。

圖書館 疫情

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