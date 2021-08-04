永和大陳社區單元三都更整合進度超前 明年底動工

新北市永和大陳社區單元三環境老舊，新北市住都中心積極推動都更，今年6月初在當地成立「推陳出新站」，挨家挨戶拜訪，盼說服民眾同意都更，3月至今，單元三同意比例從1成多增長至7成，全案占地超過1公頃，預計9月辦理招商，明年1月決標，明年底動工，2026年完工，會興建一棟約700戶的社區，並在周邊設置綠廊、公園等設施。

永和大陳社區許多房子都已相當老舊，道路狹窄，衛生條件差，違規情形嚴重，市府希望能夠盡速都更，提供民眾安心的居住環境。

其中單元三占地1公頃多，公有地比例超過50%，政府依法可不用獲得民眾同意便直接辦理都更，不過新北市住都中心盼讓都更過程更順暢，於今年3月8日辦理首場大型說明會，共有300多人參加，當時僅1成多民眾同意都更。

新北市住都中心盼爭取更多民眾支持，於6月在當地成立「推陳出新站」，安排5位員工駐點，供民眾詢問都更事宜，同時也主動出擊至民眾家中解釋都更後的好處，效果卓越，成功說服更多住戶，至今已有7成民眾同意都更。

住都中心解釋，另外2成多未簽署同意書的住戶大多不住在該社區，無法直接溝通，住都中心將持續努力尋找屋主，希望能在9月時，獲得9成同意書。

民眾陳奶奶說，自己已70多歲，先生與兒子早逝後，就獨自住在社區內，這裡不只環境差、沒冷氣，還發生火災過，現在有機會改建成新房子，真的希望能夠盡快完工，享受更好的生活環境。

住都中心表示，這次能有這麼多民眾同意都更，主因除同仁積極拜訪民眾外，先前完成的單元二因蓋得漂亮，也間接增加單元三住戶的都更意願；他們預計今年9月就會開始招商，明年1月評選出最優出資人後送市府審議，預計明年底動工，2026年完工。

住都中心指出，都更後，民眾可依照原有土地價值獲得同等價值的新房，而都更過程中，他們也會以周邊租屋行情來補貼民眾租金，若住戶找不到臨時居所，住都中心也會與仲介合作，替民眾媒合租屋，讓他們能安心等待都更過程。