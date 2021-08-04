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新北：河濱自行車租借站開放 父親節辦優惠活動

中央社 / 新北4日電

新北市政府水利局今天表示，隨著防疫警戒降級後，新北市所屬15個河濱自行車租借站都已開放，為鼓勵民眾到河濱運動健身，除租借站加強消毒防疫，父親節還會舉辦優惠活動。

水利局表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係，河濱租借站暫停服務2.5個月，但在暫停服務期間，租借站同仁仍持續進行車輛消毒保養作業及站體清洗、油漆。

水利局表示，隨著防疫警戒3級降為2級，15個租借站已於日前開放營業，但是為落實防疫，租借站內除實聯制、戴口罩且場內禁止飲食外，也會進行人流管控、暫停飲水機加水服務及歸還車輛立即消毒。

為鼓勵民眾河濱運動健身，市府特別和財團法人自行車新文化基金會合作在8月8日上午舉辦「父親節河濱騎車享健康」活動 ，只要在當天中午前依主辦單位租用及支付條件辦理就可享優惠，希望大家來河濱公園遊玩時，都能留下美好的回憶。

父親節 自行車

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