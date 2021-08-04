北市稽查餐飲內用66件未開罰 多為體溫紀錄不確實

台北市昨天開始開放餐飲可內用，副市長黃珊珊今天指出，首日稽查66件，沒什麼嚴重違規，大多是員工體溫紀錄做得不太徹底，皆有輔導，沒有開罰。

台北市政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會，媒體提問餐飲內用狀況。

副市長黃珊珊表示，各機關主管場域裡若是有餐飲業，主管機關就需去稽查，昨天查了66件，無重大違規，所以目前無開罰，多是對員工量體溫、記錄這件事沒有做得非常徹底，已經輔導業者希望別再發生。

市長柯文哲說，這週是餐飲內用的重要觀察期，看病例數是否持續下降、還是會因開放內用而上升；此外曾查到表面是小吃店、實際是阿公店的業者，會加強稽查。

柯文哲說，就他觀察，雖開放內用但人不多，業者跟民眾都很小心，呼籲動線規劃、用餐間隔、實聯制等要落實。柯文哲說，北市在研究如何建立快速有效的實聯制，人流大的地方用掃碼方式不切實際。