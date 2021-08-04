酒店、酒吧分不清？ 北市議員批市府搞錯防疫規定

中央宣布防疫警戒降至二級，八大行業仍列在須關閉場所名單，有不少業者誤以為俗稱酒吧、餐酒館的飲酒店業也列在其中，不確定是否能夠營業。北市議員黃郁芬指出，北市衛生局說飲酒店業不能開業、而1999卻說可以，讓業者無所適從。商業處回應，飲酒店業沒有特別限制；衛生局說，有提供餐點的店面原則上屬於餐廳，只要落實防疫規定都可以營業內用。

黃郁芬指出，中央流行疫情指揮中心於宣佈降二級之配套措施時，將「酒吧業」列在仍需關閉之場所，使許多民眾甚至業者誤以為酒吧與餐酒館等提供調酒的場所仍需關閉，但指揮中心要求關閉的是「酒吧業」也就是俗稱的酒家，而非民眾慣稱的酒吧「飲酒店業」。

黃郁芬表示，有飲酒店業者反應，北市衛生局說飲酒店業不可開業，詢問1999卻說能營業；不僅飲酒店業者搞不懂到底能不能內用，就連北市府也搞錯相關規定，讓業者無所適從。黃要求市府應說明清楚「飲酒店業」在遵守內用防疫指引下能否正常營業。

北市商業處副處長江美玲說，目前只有禁止八大行業與北市府公告的193家十大特定行業、172家萬華區停業名單外，飲酒店業並沒有特別限制不能營業，只要遵循用防疫指引就能開放內用。

北市衛生局食藥科科長陳怡婷說，坊間俗稱的酒吧大多為飲酒店業，無陪侍服務，有提供餐點與餐酒，原則上屬於餐廳，比方說餐酒館、運動酒吧等。陳怡婷建議，業者若不確定自己是否能營業，可致電衛生局詢問，會依照實際營業樣態判斷是否可以營業。

不願具名的業者透露，其實很多酒吧都以飲料店、餐館業做營業登記，實際上也有提供非酒精飲品與餐點，飲酒店業的登記反而比較少，所以有部分的酒吧已經開始營業。該業者坦言，很多同業營業得戰戰兢兢，政府政策制訂不明確，感嘆「不知道今天營業，明天會不會又要停業」。

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