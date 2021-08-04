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團長吳忠良車禍重傷 新北身聲劇場集氣盼奇蹟

中央社 / 新北4日電

新北在地藝文團體「身聲劇場」創辦人兼團長吳忠良傳出車禍重傷消息，劇團臉書粉絲專頁今天貼文集氣盼出現奇蹟，湧入千則祝福留言。新北市政府表示，將提供10萬元急難救助金。

「身聲劇場」臉書（Facebook）粉絲專頁今天上午貼文表示，團長吳忠良3日晚間發生車禍，送達醫院時沒有意識，手術後仍不樂觀，「請大家為我們集氣！希望我們的團長忠良早日渡過險境，回到我們身邊！謝謝大家！」

消息一出，不少網友留言：「集氣，團長一定能早日度過這關、健康平安。」「祈求忠良團長平安健康，繼續帶領著身聲每一場精彩演出。」等。

新北市政府文化局長龔雅雯表示，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係無法前往探視，第一時間已代表市長侯友宜及市府團隊致意表達關心，目前持續密切聯繫中，除了解需要提供哪些相關協助，文化局也將以急難救助方式，立即性地給予團隊新台幣10萬元補助金。

吳忠良是馬來西亞人，從馬來西亞藝術學院戲劇系畢業後就來台發展，他和幾名劇場工作者在民國87年成立「身聲劇場」，曾發表「佪聲」等作品，並曾擔任台北藝術節演出製作人、新北市淡水環境藝術節總監等。

劇場 馬來西亞

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