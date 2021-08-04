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劉和然接班侯友宜選新北市長？ 本人親回應

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
劉和然表示自己沒有規畫要選市長，侯友宜也沒有要他接棒，他頻對中央發言只是希望導正錯誤資訊。圖／擷至廣播節目「震傳媒｜新聞不芹菜」
劉和然表示自己沒有規畫要選市長，侯友宜也沒有要他接棒，他頻對中央發言只是希望導正錯誤資訊。圖／擷至廣播節目「震傳媒｜新聞不芹菜」

疫情期間，新北市副市長劉和然頻代替市長侯友宜對中央開炮，外界好奇是否打算接班。劉和然接受媒體人黃光芹專訪時表示，個人沒有這樣的規畫，侯友宜也沒要他來接棒，他會對中央開砲只是忍不住，像去年新北要大家戴口罩時，中央還說健康的人不用戴口罩，根本是誤導國人，他自己會主動向市長講，應該要出來解釋、澄清。

劉和然說，自己並沒有規畫要選市長，也沒有與侯友宜談論選舉這件事，自己第一次出來說話時，是侯友宜與總統蔡英文通電話那次，當時侯友宜覺得講電話是2個人的事，怎麼會有其他人講出去，自己略知一二內容，所以就忍不住回應大眾。

劉和然提到，另外他們去年在叫大家戴口罩時，中央還跟大家說健康的人不用戴，其實口罩不夠，就老實告訴大家，不能用錯誤資訊去告訴大家「我ok你先戴」，誤導國人，自己當時就跟侯友宜說不能讓誤解一直下去，所以第一時間就出來澄清，有些東西地方跟中央角度不同，看法是有落差的，所以他只會很真誠地告訴大家這些事。

侯友宜 口罩 劉和然

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