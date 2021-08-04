阻絕Delta病毒 新北建議確診走私漁船撤照

新北市政府今天表示，防範COVID-19變異株病毒從境外入侵，警察將與海巡建立情報網，嚴防漁船走私造成防疫破口。並建議漁業署，若查獲走私漁船有確診案例，吊銷漁業執照。

新北市府今天舉行市政會議，市長侯友宜聽取市府新聞局長蔣志薇的輿情分析，與市府漁業處長張麗珍針對漁港發展與防疫措施，提出專題報告。

衛生局長陳潤秋表示，依新加坡的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫經驗，漁港批貨市場與漁港人員進出是防疫重點，應該加強控制群聚感染。

市長侯友宜表示，除在邊境機場攔截Delta變異株病毒，也不要忽略新北市有28個漁港，有145公里海岸線，須守住走私與外籍移工的破口。之前萬里區與瑞芳區的走私案，令人擔憂並迅速篩檢；某縣市也有類似的走私確診案例，將來新北市也不會例外。

侯友宜說，新北市將由區公所、警察局、農業局、消防局結合中央海巡署與相關情治單位，掌握信息與情報網絡，嚴守由內到外的防疫防線，針對漁船隨即抽檢以堵住破口。

他表示，除走私外，人際接觸也是造成感染途徑，漁民長期待在海上作業，船艙空間小，外籍移工生活條件不佳，容易共食造成群聚。要求農業局鼓勵漁民篩檢，如果漁船走私又有人員感染確診，建議中央漁業署必須撤銷漁業執照，以杜絕走私絕不寬貸。

另外，近日新北市傳出板橋區的百貨公司員工確診，板橋區也有醫院群聚感染，是病人確診後擴大匡列病人、陪病者、看護、工作人員等，篩出4名外籍看護與5名病人核酸檢測（PCR）陽性。

侯友宜說，近日疫情分梯次分階段開放各行業，2天來，實地瞭解餐廳業者仍戰戰兢兢，仍有一半採取外帶，並未內用，人潮也沒有回流。脫口罩飲食的行為容易造成傳播，新北市仍尚未阻斷傳播鏈，最沒有條件掉以輕心。

他要求，現階段仍要強化防疫與管控，甚至標準要高於防疫警戒3級。要擋住Delta變異株病毒，每天的觀察指標相當重要，一有異常立即緊縮開放的行業，讓收放成為常態。從新北這幾天的醫院群聚案例中看見警訊，各單位仍要以防疫為先，只要有嚴重缺失的業者，沒有勸導期、一律處罰。