北市補教業疫苗再等等 教育局：此次多為預約平台市民

各地鬧疫苗慌，指揮中心昨表示，今日將配送疫苗至地方政府，當中包含國、高中教師及補教業者人數，許多北市補教業者聽到心急，北市教育局表示，此次收到疫苗中，未有可提供國高中跟補教教育人員的疫苗，多為提供給使用預約平台的一般市民施打。

指揮中心昨表示，今日將配送疫苗至地方政府，提供未接種的國、高中教師及補教業者人數增配所需疫苗，以及已接種第1劑疫苗且間隔滿10週者接種。

北市衛生局昨表示，獲配發7.3萬多劑疫苗，將替台北市4日至6日共5萬5341名完成預約的市民施打，還會供醫院施打第1到3類及孕婦可接種第2劑者，預計在6日接種完畢。

許多北市補教業者心急何時可以接種疫苗，北市教育局表示，此次收到疫苗中，未有可提供國高中跟補教教育人員的疫苗，多為提供給使用預約平台的一般市民施打，僅收到先前已造冊國小老師中尚有少數未接種人員的疫苗數量。