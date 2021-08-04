聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市補教業疫苗再等等 教育局：此次多為預約平台市民
各地鬧疫苗慌，指揮中心昨表示，今日將配送疫苗至地方政府，當中包含國、高中教師及補教業者人數，許多北市補教業者聽到心急，北市教育局表示，此次收到疫苗中，未有可提供國高中跟補教教育人員的疫苗，多為提供給使用預約平台的一般市民施打。
指揮中心昨表示，今日將配送疫苗至地方政府，提供未接種的國、高中教師及補教業者人數增配所需疫苗，以及已接種第1劑疫苗且間隔滿10週者接種。
北市衛生局昨表示，獲配發7.3萬多劑疫苗，將替台北市4日至6日共5萬5341名完成預約的市民施打，還會供醫院施打第1到3類及孕婦可接種第2劑者，預計在6日接種完畢。
許多北市補教業者心急何時可以接種疫苗，北市教育局表示，此次收到疫苗中，未有可提供國高中跟補教教育人員的疫苗，多為提供給使用預約平台的一般市民施打，僅收到先前已造冊國小老師中尚有少數未接種人員的疫苗數量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言