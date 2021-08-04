快訊

特殊交友延燒！台北與台南公布確診足跡 全都接觸同1人

直播／今增20例本土 無死亡個案 新北市最多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市補教業疫苗再等等 教育局：此次多為預約平台市民

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市今獲發7.3萬多劑疫苗。聯合報系資料照。
北市今獲發7.3萬多劑疫苗。聯合報系資料照。

各地鬧疫苗慌，指揮中心昨表示，今日將配送疫苗至地方政府，當中包含國、高中教師及補教業者人數，許多北市補教業者聽到心急，北市教育局表示，此次收到疫苗中，未有可提供國高中跟補教教育人員的疫苗，多為提供給使用預約平台的一般市民施打。

指揮中心昨表示，今日將配送疫苗至地方政府，提供未接種的國、高中教師及補教業者人數增配所需疫苗，以及已接種第1劑疫苗且間隔滿10週者接種。

北市衛生局昨表示，獲配發7.3萬多劑疫苗，將替台北市4日至6日共5萬5341名完成預約的市民施打，還會供醫院施打第1到3類及孕婦可接種第2劑者，預計在6日接種完畢。

許多北市補教業者心急何時可以接種疫苗，北市教育局表示，此次收到疫苗中，未有可提供國高中跟補教教育人員的疫苗，多為提供給使用預約平台的一般市民施打，僅收到先前已造冊國小老師中尚有少數未接種人員的疫苗數量。

疫苗 北市 教育局

延伸閱讀

阿伯施打AZ問「能看瓶子嗎？」醫嘆：假消息到底多誇張

人權會要訪談SARS和平封院 藍委轟正事不做

金門65歲長輩安啦！8／28設大型接種站開打第2劑疫苗

為開學做好準備 南投縣3002名教職員工5日起接種疫苗

相關新聞

新北爭取後疫情觀光財 漁人碼頭有幾米主題遊樂場

後疫情時代新北爭取觀光收入轉型漁港，俗稱漁人碼頭的淡水第二漁港，現正打造幾米主題遊樂場，同時興建漁船修護服務中心，成為北...

劉和然接班侯友宜選新北市長？ 本人親回應

疫情期間，新北市副市長劉和然頻代替市長侯友宜對中央開炮，外界好奇是否打算接班。劉和然接受媒體人黃光芹專訪時表示，個人沒有...

北市補教業疫苗再等等 教育局：此次多為預約平台市民

各地鬧疫苗慌，指揮中心昨表示，今日將配送疫苗至地方政府，當中包含國、高中教師及補教業者人數，許多北市補教業者聽到心急，北...

父親節遊河濱留美好回憶 新北推免費租借單車活動

為慶祝即將來臨的父親節，新北市高灘地工程管理處與財團法人自行車新文化基金會舉辦「父親節河濱騎車享健康」活動，民眾依步驟參...

背25公斤藥水穿梭各公共場域 環保署公開感謝消毒人員

揹著25公斤重的消毒藥水，穿梭在公共場域的大街小巷，疫情期間，全台環保機關防疫消毒大隊4726 人的生活寫照，環保署今天...

漁民走私全面普篩 侯友宜：確診就建請撤銷執照

新北市7月出現2起走私案件，由於台南曾出現走私確診案例，且染上的是Delta變種病毒。新北市長侯友宜指出，新北若有漁民走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。