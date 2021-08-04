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新北爭取後疫情觀光財 漁人碼頭有幾米主題遊樂場

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北在淡水漁人碼頭打造幾米主題遊樂場，目前還在興建中。圖／新北漁業處提供
新北在淡水漁人碼頭打造幾米主題遊樂場，目前還在興建中。圖／新北漁業處提供

後疫情時代新北爭取觀光收入轉型漁港，俗稱漁人碼頭淡水第二漁港，現正打造幾米主題遊樂場，同時興建漁船修護服務中心，成為北海岸海洋遊艇基地，漁人碼頭也BOT成為複合式商場；另外觀光漁港也全面提供電子支付服務。

新北今早舉行市政會議，漁業處長張麗珍表示，新北轉變漁港，先前淡水第一漁港經改造後串連自行車步道，並有網紅店、理髮店、畫社，如今淡水第二漁港也在改變，將有幾米主題遊樂場、漁船修護服務中心、漁人碼頭BOT案。

漁業處指出，幾米主題遊樂場是淡海輕軌公共藝術主題延伸，以幾米「閉上眼睛一下下」為主題，結合丹麥設計團隊規劃具設計感的大型遊具，目前還在施工中。

淡水第二漁港第三泊地已有遊艇浮動碼頭，漁業處說，由民間及漁會合資興建漁船修護服務中心，除了提供漁船上架整修功能，也可提供遊艇維修服務，讓該處成為北台灣海洋遊程的主要基地，目前正辦理使用執照中。

另外淡海輕軌及淡江大橋未來陸續完工，漁業處保留傳統漁作空間後，針對港區北側閒置土地興建結合餐飲服務、海洋教育遊憩等複合式商場，把淡水第二漁港重新打造為國際觀光漁港。

新北市長侯友宜說，淡二漁港有條件打造成北台灣水上樂園、北台灣海洋遊艇基地，除了整頓漁人碼頭，包含福容飯店等搭配淡江大橋完工等規劃，要讓淡水成為國際級景點，是全世界最喜歡到台灣觀光休閒的場所。

除了漁港轉型觀光產業外，張麗珍指出，各漁港的魚市新增台灣Pay、LINE Pay或街口支付等電子交易，其中富基魚市已全面提供行動支付服務，另也協助漁民規劃漁產組合包、補助運費，疫情期間民眾在家也能吃到海鮮。

淡水第二漁港第三泊地已有遊艇浮動碼頭，目前民間及漁會合資興建漁船修護服務中心已完工，為來也可提供遊艇維修服務，讓該處成為北台灣海洋遊程的主要基地。圖／新北漁業處提供
淡水第二漁港第三泊地已有遊艇浮動碼頭，目前民間及漁會合資興建漁船修護服務中心已完工，為來也可提供遊艇維修服務，讓該處成為北台灣海洋遊程的主要基地。圖／新北漁業處提供
新北各漁港的魚市新增台灣pay、LINE pay或街口支付等電子交易，其中富基魚市已全面提供行動支付服務。圖／新北漁業處提供
新北各漁港的魚市新增台灣pay、LINE pay或街口支付等電子交易，其中富基魚市已全面提供行動支付服務。圖／新北漁業處提供

漁人碼頭 淡水

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