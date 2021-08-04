父親節遊河濱留美好回憶 新北推免費租借單車活動

為慶祝即將來臨的父親節，新北市高灘地工程管理處與財團法人自行車新文化基金會舉辦「父親節河濱騎車享健康」活動，民眾依步驟參與，即可讓爸爸享租車免費優待，期望民眾能在佳節留下美好回憶。

高灘處說明，民眾只要於8月8日父親節中午12點使用FunBike Maji APP，在新北市所屬15個河濱自行車租借站辦理原地借還租借二台以上自行車，加上個人FB、IG分享爸爸在河濱騎乘帥氣照片，並hashtag #父親節河濱騎車享健康，最後使用電子支付（悠遊卡、街口支付、LINE PAY、麻吉PAY）結帳，爸爸即可獲得車輛租借免費優待。

高灘處表示，先前因為疫情關係，導致河濱租借站暫停服務2個半月，但同仁在期間也持續進行車輛消毒保養作業及站體清洗、油漆。如今國內降為二級警戒，又正逢溫馨的八月到來之際，希望活動能讓民眾到河濱公園遊玩時，留下美好回憶。