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父親節遊河濱留美好回憶 新北推免費租借單車活動

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
父親與小孩們騎自行車行經新北新月橋。圖／新北市水利局提供
父親與小孩們騎自行車行經新北新月橋。圖／新北市水利局提供

為慶祝即將來臨的父親節，新北市高灘地工程管理處與財團法人自行車新文化基金會舉辦「父親節河濱騎車享健康」活動，民眾依步驟參與，即可讓爸爸享租車免費優待，期望民眾能在佳節留下美好回憶。

高灘處說明，民眾只要於8月8日父親節中午12點使用FunBike Maji APP，在新北市所屬15個河濱自行車租借站辦理原地借還租借二台以上自行車，加上個人FB、IG分享爸爸在河濱騎乘帥氣照片，並hashtag #父親節河濱騎車享健康，最後使用電子支付（悠遊卡、街口支付、LINE PAY、麻吉PAY）結帳，爸爸即可獲得車輛租借免費優待。

高灘處表示，先前因為疫情關係，導致河濱租借站暫停服務2個半月，但同仁在期間也持續進行車輛消毒保養作業及站體清洗、油漆。如今國內降為二級警戒，又正逢溫馨的八月到來之際，希望活動能讓民眾到河濱公園遊玩時，留下美好回憶。

高灘處提醒，民眾到河濱公園時還是要配合防疫措施，租借站除實聯制、戴口罩外，也仍進行人數管控、暫停飲水機加水服務及歸還車輛立即消毒等加強防疫措施，民眾出入人多公眾場所還是要多注意自身防護。

父親與小孩們到河濱公園騎自行車遊玩。圖／新北市水利局提供
父親與小孩們到河濱公園騎自行車遊玩。圖／新北市水利局提供
下載FunBike Maji APP的QR Code連結。圖／新北市水利局提供
下載FunBike Maji APP的QR Code連結。圖／新北市水利局提供
一家人在新北市河濱自行車租借站辦理租借自行車。圖／新北市水利局提供
一家人在新北市河濱自行車租借站辦理租借自行車。圖／新北市水利局提供

父親節 自行車

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