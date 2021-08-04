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背25公斤藥水穿梭各公共場域 環保署公開感謝消毒人員

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
阻斷疫情傳播鏈，一線消毒人員功不可沒，環保署今公開感謝清潔消毒人員。記者彭宣雅／攝影
阻斷疫情傳播鏈，一線消毒人員功不可沒，環保署今公開感謝清潔消毒人員。記者彭宣雅／攝影

揹著25公斤重的消毒藥水，穿梭在公共場域的大街小巷，疫情期間，全台環保機關防疫消毒大隊4726 人的生活寫照，環保署今天舉辦記者會，公開表揚感謝這群清潔消毒人員的工作辛勞。

北市環保局班長曹再發表示，疫情最嚴俊的期間，台北車站、捷運站、台北地下街，等交通重要場域，都必須晚上12時以後才能進去消毒，每位消毒清潔人員要背著25公斤的藥水，隊員們必須隨時配合指示、接受調派，自己身心、休息時間都必須要調配，因為甚麼時候接到任務不知道，這段期間，參與了第一、第二果菜批發市場的環境消毒；環南市場的消毒任務，還有各大醫院外圍、篩檢站、疫苗占全都要靠著隊員一一做消毒，整天穿著密不透風的防護衣工作，全身濕透，有辛苦、也覺得很值得。

新北市環保局班長蔡金錠說，不少任務是連續24小時的大規模清消工作，各區各隊相互支援，之前到自己不熟悉的區域協助消毒，車子顛波，消毒器具的強力水柱瞬間貫穿同仁小腿，立刻血流如注，雖然馬上將隊員送醫；但這名清潔人員不斷說，這沒有關係、一點小傷，心急著要趕快回到工作崗位幫忙；他說，在消毒過程，不少民眾熱心提供飲水、飲料，但同仁全身都是裝備，無法接受民眾好意，全身上下已經不知道是汗水還是淚水，還是努力完成工作。

環保署表示，全國環保機關防疫消毒大隊共有4726人，主要任務是戶外公共環境例行性消毒，包括車站、公園、市場、商圈等，配合衛生單位疫調結果環境清消、高風險場所如防疫旅館、集中檢疫場周邊與快篩站等消毒工作。此外，配合國家考試（四技二專統測及國中教育會考）與開學期程，迅速完成校園與周邊公共環境消毒。

根據環保署統計，從去年3月成立防疫消毒大隊迄今，累計已出勤超過32萬4000 人次，累計清消面積達1232 平方公里，平均每人每次出勤清消3800 平方公尺。今年 5 月疫情警戒升級，為迅速防堵疫情，防疫消毒大隊與國軍化學兵合作，阻斷疫情傳播鏈，一線人員辛勞、功不可沒。

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