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漁民走私全面普篩 侯友宜：確診就建請撤銷執照

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜指出，新北若有漁民走私就普篩，出現確診就建請漁業署撤銷漁業執照。圖／新北新聞局提供
新北市長侯友宜指出，新北若有漁民走私就普篩，出現確診就建請漁業署撤銷漁業執照。圖／新北新聞局提供

新北市7月出現2起走私案件，由於台南曾出現走私確診案例，且染上的是Delta變種病毒。新北市長侯友宜指出，新北若有漁民走私就普篩，出現確診就建請漁業署撤銷漁業執照，另也鼓勵漁民篩檢，避免出現防疫破口。

瑞芳7月12日出現漁民走私香菸，全船1本國船員、5外籍漁民遭逮後，全做PCR檢測並送防疫旅館14天，離開前再做快篩，目前皆為陰性。萬里7月16日則有1本國船員、6外籍漁民，走私衣服、生活用品、香菸，目前PCR也呈陰性。

侯友宜今在市政會議表示，機場入境普篩後攔到Delta變種病毒，也不要忽略漁港，新北在北部沿海線最長且有28個漁港，要守住沿海線、防止魚船走私，新北2件走私案，他很擔憂有Delta變種病毒，並造成全台破口。

侯友宜表示，台南有漁民走私並染上Delta變種病毒，新北樂於配合海巡署，若有漁船接觸不詳的漁船，海巡掌握後相關單位前往協助，若漁民走私又確診，就建請漁業署撤銷漁業執照。

漁業處長張麗珍說，海巡單位查獲走私後要求船員不得下船， 區公所安排漁港周邊消毒，漁業處消毒漁港並要求船主清消船艙，衛生單位協助安排PCR檢測，並安排防疫旅館隔離14天。

侯友宜指出，要求衛生局鼓勵漁民去篩檢，很多人不一定是走私，卻可能因為接觸沒發現，或是外籍漁工生活條件不好，共食容易造成群聚；另也要隨機抽樣篩檢，讓漁船不敢隨便接觸外籍漁民。

漁業處表示，海巡單位透過衛星能掌握相關情資，新北只要出現漁船走私就普篩，陽性依嚴重特殊傳染肺病炎確診個案處置及解隔條件處理，陰性則在檢疫期滿前，再進行PCR檢測，目前新北2起漁民走私案件，篩檢皆為陰性。

走私 漁民

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