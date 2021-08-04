10倍強化力防疫 侯友宜：新北以四級規格守二級

新北自昨日起開放餐廳內用，新北市長侯友宜今指出，新北傳播鏈還沒阻斷，沒有條件掉以輕心，現階段要比防疫警戒三級高出10倍強化力，因為案例帶來的影響力、殺傷力更高，雖然降至警戒二級，但新北要以警戒四級的規格來防疫。

侯友宜今在新北市政會議指出，這兩天餐廳開放內用，業者還蠻擔心只有半數開放，另外一半還是外帶，且人潮還在觀望期沒有快速回流，但脫下口罩飲食行為，容易造成傳播鏈，家內有確診者容易造成群聚感染。

侯友宜說，低度活動放寬，行為風險度增加，管控力不強化會把病毒快速帶上去，新北案例從各位數到百位數只花4天，降到二級再回到三級搞不好2天，新北一有不對勁就收、有異常就收（內用）。

侯友宜表示，全世界防疫警戒降升是常態，擋住Delta病毒很不容易，加上台灣內部還沒清零，現階段防疫不鬆懈，應該把警戒拉到四級來守警戒二級，更高度疫情掌控，讓眾安心過警戒二級，市府要背道而馳不能隨著民眾放寬。

新北昨日傳出某醫院群聚，侯友宜表示，大家可能以為清零就沒事，但這地方會發生，其他地方也會，區公所、高風險主管機關，要把相關防疫做好，餐廳內用不守規矩，嚴重處罰、輕微勸導，要開放就管理，沒辦法管理就不要開放。