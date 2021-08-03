新北台電工程出包 民眾家電損失達12萬痛批「兩光」

新北市鶯歌區今天傳出台電工程出包，導致多戶人家的家電毀損無法使用，有民眾投書表示，包商人員僅說會請合作廠商維修，卻未顧及家電保固以及業者迫切的營業需要，質疑相關程序不合理又擾民；致電台電人員則一問三不知，痛批台電「兩光」。

新北市鶯歌區莊姓民眾投書本報，稱今天下午發現處所內許多電器毀損無法使用，後來得知台電凌晨委託包商施作工程，疑是工程出錯導致，結果包商人員下午到場檢查後，僅表示會「幫忙維修」，而不是直接全額賠償損失，質疑包商處置不合理。

莊先生表示，這處位在南昌街與建國路的店面去年年底才剛翻新，家電都是全新的、還沒使用過，結果這次含電冰箱、免治馬桶、卡拉OK機、烘碗機、電熱水器等事發時有接電的電器，甚至是一樓的電動門，全部遭殃，無法使用，預估損失上看12萬元，倒是熱水器旁的洗衣機因為沒插電「逃過一劫」。

莊先生說，當初購買這些電器時，銷售員特別提醒不可擅自維修，以免保固失效，結果當事包商卻表示，若不透過合作廠商維修、選擇自行送修的話，估價單還要先送包商公司確認，質疑程序過於繁瑣，影響到自己做生意，根本擾民；後來致電台電鶯歌服務所，人員也不清楚詳細情況，一問三不知，直呼台電「很兩光」。

記者聯繫工程包商，工安部人員表示，該工程於凌晨施作，公司當天上午接獲店家反映後，便派員到現場查看，因部分店家尚未開門，下午再一次前往了解各戶損壞情形，初步掌握4戶的電腦主機、電燈、傳真機等家電損毀，今晚將偕合作的維修業者到現場檢修。