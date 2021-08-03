施工挖破管5天沒水 汐止民怨水公司卸責

汐止區水源路二段72巷的一處社區，自從上個星期三，自來水公司在路口施工後就停水，這一停五天，讓住戶大喊受不了，也認為可能是施工挖破管，造成社區沒水可用，新北市議員廖先翔也邀請水公司到場，不過，對於水公司表示已經開挖並沒有發現破管，這樣的說法，也讓住戶們不滿，認為根本是推卸責任。

汐止水源路二段上星期自來水公司進場施工，現在路面還留著開挖過的痕跡，而72巷的社區，就是從施工後就停水，本來以為停個幾小時，卻一停五天沒有復水，也讓居民們懷疑是施工挖壞了他們的水管惹的禍，只是水公司後來又開挖卻沒發現破管，結果停水問題還是沒解決，這也讓住戶們氣炸了，不滿的表示，開挖是自來水挖的，現在找不出原因要來問社區百姓，真的不合理。

民眾說，社區水塔就在水源路的另一邊跨過馬路再接進社區，當天水公司施工完後，社區就停水了，之後向水公司反應，他們就在水管交接點開挖檢查，就回應說沒有挖斷社區的管，但是認為施工可能震動，造成管線破掉，但是自來水公司一直說那個點沒有挖斷社區管線，覺得是社區自己的責任，但是，如果水公司沒施工，社區不會斷水。

白雲里長陳俊地也說，水源路二段72巷社區，上星期自來水公司在水源路上施工，可能把管線挖斷了，現在找不出漏水在那裡，造成社區一兩百人都沒水用，夏天又熱真的很辛苦。

市議員廖先翔表示，自來水公司施工完後，社區就剛好沒有水，因為社區的水是從水源路的儲水池打上去的，初步研判可能是社區內管有損壞的情形，住戶會認為說是不是施工挖掉了管線，所以，特地找水公司來釐清，也請水公司做試挖，先判斷管子壞掉的地方是離工區比較近的或是比較遠的地方，如果管線破掉的地方就在工區附近的話，就要請水公司叫廠商賠償修繕，如果是離工區比較遠的話，可能就比較難歸究在水公司的工程上面，當天討論共識先請水公司廠商儘快釐清試挖，讓社區儘快有水可用。