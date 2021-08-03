瑞芳鐵道自行車解封 遊客騎車賞山海美景

瑞芳深澳地區八斗子車站的鐵道自行車，自從啟用以來深受遊客喜愛，但是因受到疫情影響而暫時關閉，今(3)日終於解封開放，但是防疫措施不可少，不但要預約並採實聯制，每輛鐵道自行車中間也加裝隔板，遊客騎車賞山海美景，放鬆很悠閒。

新北市觀光旅遊局股長周紓帆表示，鐵道自行車8月3日開放，月台人數限制每次10位，每位遊客採預約制並且全程配戴口罩，入場前均需保持1.5公尺的距離、量測體溫及實聯制，鐵道自行車的部分，在每次的使用前後均會進行清潔消毒，並且加裝了隔板，確保每位使用民眾的安全。

開放的第一天就有不少遊客排隊等待入場，看得出來大家都悶壞了，鐵道自行車有依山傍海的無敵美景，相信一定讓大家不虛此行，遊客也表示有景點開放可以走走放鬆很好，防疫措施均會全力配合。

提醒遊客要前往搭乘鐵道自行車需先上網預約，免得白跑一趟，體驗完山海美景的鐵道自行車後，目前新北餐廳也開放內用，順路可前往附近品嘗漁村特色美食並體驗深澳之美。