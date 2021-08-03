路窄社區巴士難通行 金山忠義路盼拓寬
金山區永興里忠義路路幅太多狹窄，社區巴士難以通行，而住在山區的長輩為數不少，沒有交通工具就必須徒步走路上山，相當辛苦，為此新北市議員白珮茹辦理會勘，希望能夠改善路口寬度，讓社區巴士通行，也讓山上老人家進出更方便。
市議員白珮茹表示，忠義路上風光明媚，不但可以遠眺大海與燭台雙嶼，沿途更是種植不少代表金山的農特產品地瓜與芋頭，就是路幅太窄，想要會車都相當不便，因此會勘中提出建議要來拓寬路幅，未來讓社區巴士能夠順利通行。
市議員白珮茹感謝養工處與區公所協助，接下來將會進行路口增設避車空間的工程，而目前忠義路路口道路兩側，一側為農田，一側為排水溝渠，未來研擬將原本的排水設施，調整為箱涵保持原有排水功能，並且也達到道路拓寬能夠避車與會車目的，讓居住在忠義路上的居民與長輩們出入更便捷。
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