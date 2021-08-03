路窄社區巴士難通行 金山忠義路盼拓寬

汐止區水源路二段72巷的一處社區，自從上個星期三，自來水公司在路口施工後就停水，這一停五天，讓住戶大喊受不了，也認為可能是施工挖破管，造成社區沒水可用，新北市議員廖先翔也邀請水公司到場，不過，對於水公司表示已經開挖並沒有發現破管，這樣的說法，也讓住戶們不滿，認為根本是推卸責任。

2021-08-03 18:23