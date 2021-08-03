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石門模範父親賀禮有14樣 多到要用貨車載

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區模範父親賀禮就高達14樣，需要靠貨車載運才能送到模範父親家中。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區模範父親賀禮就高達14樣，需要靠貨車載運才能送到模範父親家中。 圖／紅樹林有線電視提供

今年受到疫情的影響，模範父親的表揚不能齊聚一堂，石門區長林俊宏以親自送賀禮到家的方式，祝褔區內的模範父親代表們，而因為機關團體太過熱情，光是賀禮就高達14樣，需要靠貨車載運才能送到模範父親家中，如此也讓沒有表揚活動的模範父親們，依舊能夠感受到賀禮滿滿的熱鬧非凡。

石門區長林俊宏說，週日就是父親節，今年因為疫情，模範父親的表揚不能舉辦，所以改變以送賀禮到家的方式，來祝褔區內的模範父親代表們，也相當感謝各機關團體還有民代熱情贊助，光是賀禮加紅包就有14樣，滿滿的賀禮，要來祝福模範父親們父親節快樂。

今年雖然沒有為模範父親舉辦表揚活動，不過在接受賀禮與牌匾的同時，不少模範父親的子女都回到家中，要來見證這個光榮時刻，其中有模範父親的小孫女現場直接向爺爺獻上祝賀。還有石門里的模範父親江龍，代替過世的兒子將三個孫女拉拔長大，偉大的父愛令人動容。

石門里長施宗南說，江龍現年八十多歲高齡，這一輩子都為子女兒孫而辛勞，照顧孫女的求學路，而家中的牆面上滿滿的獎狀不是自己的，全都是孫女們優異成績換取的勳章，要來報答爺爺奶奶的照顧，因此在這個充滿感恩的父親佳節，一定要來獻上祝賀，也期待這般偉大的父愛能夠發揚出去，作為晚輩的楷模。

石門 父親節 疫情

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