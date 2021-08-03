新北餐飲業可內用 汐止遠雄廣場備妥隔板迎賓品嘗美食

新北市今天起開放餐飲業讓消費者在店內用餐，汐止遠雄廣場美食街及進駐商場的餐廳業者，依市府規定同桌設置隔板或採梅花座等防疫措施，今天就見民眾上門，品嘗美食。遠雄廣場降低後推出的「夏Yeah熊有感」活動，加碼美食餐飲滿3000送200，搶攻商機。

中央宣布7月27日防疫警戒降為2級，遠雄規畫7月29日到8月8日舉辦「夏Yeah熊有感」活動，全館指定櫃位滿3000送300；集雅社、富士按摩椅、高島滿萬送千；宜得利家居滿5000送500，再加碼美食餐飲滿3000送200。

新北市府宣布今天起開放餐飲業內用，汐止遠雄廣場餐廳和美食街今天就開放民眾在店內享用美食，並依市府規定採行實聯制、不同桌間保持1.5公尺以上間距、同桌設置隔板或採梅花座、拉大排隊距離等防疫措施。

防疫3級警戒期間，遠雄商場營業時間縮短，配合餐飲開放內用，明起恢復正常營業時間，即平日上午11點到晚上9點半營業，周五、周六及例假日前夕延長到晚間10點閉店。

遠雄廣場表示，「夏yeah熊有感」促銷進入倒數階段，預估可望在降級後衝出新一波好業績，目前包括家電按摩、戶外用品等均有倍數增長。