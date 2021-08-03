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民眾能內用好開心 新北多數店家仍不跟進
新北市今天開放餐飲業者有條件解封內用，實際走訪市區各店家，有內用民眾表示很開心，都不知道不能內用這麼不方便；但大多店家仍維持外帶，有業者擔心，若客人違反規定，店家會付連帶責任，現在很多檢舉魔人，萬一開罰等於1天生意白做。
午餐時間，有開放內用如速食餐廳、牛排館等生意都不差，到麥當勞用餐的民眾透露，原本以為只能外帶，今天到發現可以內用很開心，但也擔心防疫，主動坐到最角落位置。
歷經2個半月不能去餐廳吃飯，民眾表示，沒有內用後才知道多不方便，會製造出更多垃圾，外送來的餐點品質也會影響，可惜現在因防疫考量座位間要有隔板，如果能拿掉會更好。
咖啡廳業者指出，為了內用已經做好萬全準備，相關防疫措施都已備妥，但整個早上內用只有1、2人，這段時間受疫情關係，業績已經砍半再砍半，剩下2成5。業者也說，他們知道控制疫情不容易，只能且戰且走，講難聽點要是再升溫馬上又取消內用，只能維持現狀再看情況調整。
不過開放內用餐廳仍是少數，大多店家維持僅外帶、外送，披薩業者認為，如果店面不算太大，原本店家人手就有限，現在開放內用還有許多規定要遵守，勢必得再請人在內用區觀察。
業者說，現在檢舉魔人多，開放內用條件有1項「全程配戴口罩」，萬一民眾不小心忘記，可能就被檢舉，如果開罰等於1天生意白做，希望政府可以視情況給業者一些緩衝空間。
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