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剝皮魚正值產季 刺少肉多、紅燒煮湯都適合
剝皮魚正值產季，因魚肉質鮮美細緻、沒有暗刺，全家大小都適合食用，無論是烤、奶油香煎、蒜燒、紅燒、糖醋或剝皮魚薑絲魚湯都能呈現新鮮Q彈好滋味，新北市漁管處表示，民眾可透過網路購買漁產防疫組合包，優質冷凍水產品宅配送到家。
「剝皮魚」泛指單棘魨科的魚種，而其中廣為食用的種類為單角革單棘魨（俗稱白達仔），以及短角單棘魨（俗稱黑達仔）。剝皮魚主要棲息於沿岸、近海底層魚類，喜單獨或成對活動，常於深水且具礁岩沙地之地築巢，主要以底棲動物與藻類等為食，是台灣東北角近海常見的魚種，具趨光性，主要以燈火漁業漁船或一支釣等方式漁獲。
漁管處表示，因魚皮厚且硬觸感如砂紙，料理前會先剝去除魚皮，所以被稱為剝皮魚，剝皮方式可在魚肚子、腹鰭之前尋找到一開孔，將手指伸入後往外撕開，即可將厚且硬的魚皮剝下。
澳底漁港新勝發船隊周思億表示，剝皮魚的料理方式很簡單，「糖醋剝皮魚」將剝皮魚排兩面各切斜紋三刀，並抹上少許鹽醃製入味靜置10分鐘，等待期間鍋中入油開火，並用竹筷測試油溫，當竹筷附近起泡約180度，將剝皮魚放入油鍋，直至底部金黃後再翻面煎，兩面各煎3至5分鐘。
接著放進蒜頭、生薑與辣椒爆香後煎到金黃，加入糖、醬油、醋與料酒調味，蓋上鍋蓋，中小火直到湯汁收到濃稠，最後裝盤撒上蔥花即完成，形成色香味俱全的美食。
「剝皮魚薑絲魚湯」作法為待水滾後將剝皮魚頭尾與於排輪切後再加入薑絲調味最後放入蔥花，即能煮出鮮甜好吃的剝皮魚薑絲魚湯。
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