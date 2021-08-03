剝皮魚正值產季 刺少肉多、紅燒煮湯都適合

剝皮魚正值產季，因魚肉質鮮美細緻、沒有暗刺，全家大小都適合食用，無論是烤、奶油香煎、蒜燒、紅燒、糖醋或剝皮魚薑絲魚湯都能呈現新鮮Q彈好滋味，新北市漁管處表示，民眾可透過網路購買漁產防疫組合包，優質冷凍水產品宅配送到家。

「剝皮魚」泛指單棘魨科的魚種，而其中廣為食用的種類為單角革單棘魨（俗稱白達仔），以及短角單棘魨（俗稱黑達仔）。剝皮魚主要棲息於沿岸、近海底層魚類，喜單獨或成對活動，常於深水且具礁岩沙地之地築巢，主要以底棲動物與藻類等為食，是台灣東北角近海常見的魚種，具趨光性，主要以燈火漁業漁船或一支釣等方式漁獲。

漁管處表示，因魚皮厚且硬觸感如砂紙，料理前會先剝去除魚皮，所以被稱為剝皮魚，剝皮方式可在魚肚子、腹鰭之前尋找到一開孔，將手指伸入後往外撕開，即可將厚且硬的魚皮剝下。

澳底漁港新勝發船隊周思億表示，剝皮魚的料理方式很簡單，「糖醋剝皮魚」將剝皮魚排兩面各切斜紋三刀，並抹上少許鹽醃製入味靜置10分鐘，等待期間鍋中入油開火，並用竹筷測試油溫，當竹筷附近起泡約180度，將剝皮魚放入油鍋，直至底部金黃後再翻面煎，兩面各煎3至5分鐘。

接著放進蒜頭、生薑與辣椒爆香後煎到金黃，加入糖、醬油、醋與料酒調味，蓋上鍋蓋，中小火直到湯汁收到濃稠，最後裝盤撒上蔥花即完成，形成色香味俱全的美食。