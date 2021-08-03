建宏牛肉麵熄燈 柯文哲:若疫情更好 萬華將有系列活動

知名西門町建宏牛肉麵也撐不下去宣告熄燈，台北市長柯文哲今天表示，北市府原本在南區規畫一系列活動，還是要看疫情，若疫情越來越好，就可以舉辦，就是do our best，盡力去安排，有時候也要靠大家的合作，恐怕還是口罩要戴一陣子。

對於知名店家撐不下去熄燈，柯文哲說，接下來的振興活動還是要看疫情，本來北市府規畫台北南區一系列活動，包括台北燈節、青山王祭、西門町、聖誕節活動等，但還是要看疫情，若疫情越來越好，就可以舉辦，do our best，但還是要民眾的合作，恐怕還是口罩要戴一陣子，因為Delta病毒，儘管打疫苗還是要戴口罩，傳染力蠻強的。

另外，對於北市府昨天新增的確診個案，雙北互推源頭，柯文哲今天說，首都生活圈本來就會再一起，目前疫調是將個案依照居住地分，但他認為，這不見得有意義，因為人在台北市上班，住在新北，以前會在意北市幾個？新北幾個，現在發現沒有意義，因為都混在一起。