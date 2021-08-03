快訊

直播／疫苗用罄、國產有疑慮 陳時中14:00主持記者會

東奧桌球戰況／男團對付強敵德國 莊陳配首點雙打1：2落後

聽新聞
test
0:00 / 0:00

建宏牛肉麵熄燈 柯文哲:若疫情更好 萬華將有系列活動

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今天表示，北市府原本在南區規畫一系列活動，還是要看疫情，若疫情越來越好，就可以舉辦，就是do our best，盡力去安排。記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今天表示，北市府原本在南區規畫一系列活動，還是要看疫情，若疫情越來越好，就可以舉辦，就是do our best，盡力去安排。記者林麗玉／攝影

知名西門町建宏牛肉麵也撐不下去宣告熄燈，台北市長柯文哲今天表示，北市府原本在南區規畫一系列活動，還是要看疫情，若疫情越來越好，就可以舉辦，就是do our best，盡力去安排，有時候也要靠大家的合作，恐怕還是口罩要戴一陣子。

對於知名店家撐不下去熄燈，柯文哲說，接下來的振興活動還是要看疫情，本來北市府規畫台北南區一系列活動，包括台北燈節、青山王祭、西門町、聖誕節活動等，但還是要看疫情，若疫情越來越好，就可以舉辦，do our best，但還是要民眾的合作，恐怕還是口罩要戴一陣子，因為Delta病毒，儘管打疫苗還是要戴口罩，傳染力蠻強的。

另外，對於北市府昨天新增的確診個案，雙北互推源頭，柯文哲今天說，首都生活圈本來就會再一起，目前疫調是將個案依照居住地分，但他認為，這不見得有意義，因為人在台北市上班，住在新北，以前會在意北市幾個？新北幾個，現在發現沒有意義，因為都混在一起。

北市 疫情 口罩

延伸閱讀

麟洋獎金差300萬 柯文哲：沒道理戶籍不一樣獎金不一樣

台東熱氣球嘉年華將登場 柯文哲下周赴台東參加活動

雙北今開放餐飲內用 柯文哲：只要邊境擋住 有機會清零

影／後疫情推觀光 柯文哲：仍有機會清零

相關新聞

北市內用首日 店家嫌防疫麻煩僅外帶、民眾內用憂染疫

台北市餐飲業今起可內用，並發布防疫營業指引，之前暫停營業的場所也能開始營業。午休時間，踏出公司覓食的上班族在店門口排隊，...

勿跟荷包過不去！陽明山地區道路 開始執行靜城專案

全國警戒降至二級，車流量明顯增加，為加強防治改裝車，製造高分貝噪音干擾民眾安寧，北市警察局配合環保局及監理單位，從7月3...

建宏牛肉麵熄燈 柯文哲:若疫情更好 萬華將有系列活動

知名西門町建宏牛肉麵也撐不下去宣告熄燈，台北市長柯文哲今天表示，北市府原本在南區規畫一系列活動，還是要看疫情，若疫情越來...

北市內用開放首日民眾心驚驚 業者：僅2熟客內用

因應疫情降溫，雙北市政府宣布開放餐廳內用，今天是台北市開放內用首日。台北市信義區一家自營早餐店業者表示，民眾外帶習慣了，...

新北樹林行政園區 將原地與農會重建

新北新店行政園區完工啟用獲得好評，新北市府也推動多個行政園區，其中樹林區公所使用逾40年且場地小，近期也決定與旁邊的農會...

慶父親節 麗寶福容西餐廳推四人同行爸爸免費

父親節將到，麗寶福容大飯店即日起至8月8日推出父親節餐飲優惠活動，福粵樓、順園日式料理提供外帶合菜2700元起（內用僅提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。