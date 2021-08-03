北市內用首日 店家嫌防疫麻煩僅外帶、民眾內用憂染疫

台北市餐飲業今起可內用，並發布防疫營業指引，之前暫停營業的場所也能開始營業。午休時間，踏出公司覓食的上班族在店門口排隊，除了外帶，餐廳內用區也有人入座，只見員工忙上忙下，除了要準備餐點外，現在還得引導客人帶位入座。

一名在正在內用的吳先生表示，雖然可以內用很開心，但還是會擔心附近有不明感染源，所以自己會格外注意防疫措施，要是有人靠太近也會提醒。陳先生則說，陳先生則說，雖然內用的客人是一人一桌，但是還是會擔心和沒有配戴口罩的人處在同一個空間，很難確保病毒不會藉此傳播。

另外一方面，仍有餐飲業者擔心疫情尚未過去，加上防疫措施複雜，因此只提供外帶。松山區某麵攤的老闆表示，雖然政府開放內用，但是要遵守的規矩很多，客人用餐後又還要拿酒精仔細消毒座位隔板，變得很麻煩，乾脆還是只做外帶，反正上班族中午吃飯也都帶回辦公室。

北市府發布防疫營業指引，百貨、超市、賣場等處，逐步開放附設餐廳及美食街可有條件開放內用，不得試吃及邊走邊吃。如經衛生主管單位通報於百貨、賣場、超市出現確診者足跡，須當日立即進行全館停業消毒，至少停業24小時，其中確診者為員工之主要活動區域須加強消毒並至少停業3日，確診者足跡部分依衛生主管機關所列處置方式處理始可重新營業。

夾娃娃機店則須要提出申請，並落實強制佩戴口罩、實聯制、量測體溫、置放消毒酒精及乾洗手、保持社交距離、起動人流管制，店內一律禁止飲食、禁菸，工作人員造冊、專人管理聯絡資料列冊，方能營業；釣蝦場則不需申請，但要落實防疫措施。