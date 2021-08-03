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北市內用開放首日民眾心驚驚 業者：僅2熟客內用

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市知名早餐店「阜杭豆漿」，今日也未開放內用。記者潘才鉉／攝影
北市知名早餐店「阜杭豆漿」，今日也未開放內用。記者潘才鉉／攝影

因應疫情降溫，雙北市政府宣布開放餐廳內用，今天是台北市開放內用首日。台北市信義區一家自營早餐店業者表示，民眾外帶習慣了，一時還改不過來，而且現在脫下口罩內用的話民眾也會害怕。還有另一間連鎖早餐店加盟業者直言自主不開放內用，「我要保護自己」。

自營早餐店業者表示，昨天宣布開放後，馬上就開始為開放內用做準備，考量店面空間也不大，僅有吧台式座位，控管人流方便。不料，截至上午10時，僅2名熟客選擇內用，而且還是老闆「主動」詢問才選擇內用，「慢慢觀察啦，他們怕怕的、我也怕怕的。」

該業者坦言，由於店面開在商業區，疫情期間上班族都在居家辦公，這段時間生意很差，現在開店幾乎是「硬撐的」。業者觀察到，民眾外帶已成生活習慣，一時還改不過來內用，而且也有民眾害購買外食，乾脆改為在家自煮。

另一家連鎖早餐店加盟業者直言，不會開放內用，「我要保護自己」。該業者表示，店面都是密閉空間，如果所有客人都把口罩拿下來吃東西，萬一有人確診，不僅是周邊客人，連業者自身的風險也很大，他認為，沒必要為了多賺一點錢而承擔這麼大的風險。

北市知名早餐店「阜杭豆漿」，今日也未開放內用，但人潮不減，同一時段超過10位顧客排隊。華山市場自治會表示，阜杭豆漿因未考量在疫情期間仍有排隊人潮，開放內用恐難以維持1.5公尺安全社交距離、梅花座等防疫措施，因此尊重業者選擇，維持僅提供外帶。

早餐 北市 疫情

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