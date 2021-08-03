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勿跟荷包過不去！陽明山地區道路 開始執行靜城專案
全國警戒降至二級，車流量明顯增加，為加強防治改裝車，製造高分貝噪音干擾民眾安寧，北市警察局配合環保局及監理單位，從7月30日周末晚間執行「靜城專案」聯合稽查勤務，警察局交通大隊表示，考量暑假期間，將針對危險駕車或民眾通報路段不定時、不定點稽查，呼籲民眾不要和自身荷包過不去。
交通大隊統計，從7月30日晚間起迄今，已攔查132輛車輛、舉發5件高噪音擾民車輛、取締6件無照駕駛及其他交通違規案件。
交大指出，適逢警戒降級及暑假期間，陽明山地區道路，假日經查有大型重機及改裝機車跑山夜遊，因此進行「靜城專案」聯合稽查，在夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人等車輛主動攔查，現場進行噪音檢測，經檢測後，若超過機車噪音管制標準，將處1800元至3600元罰鍰，並限期改善。
若有改裝車燈、設置高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，將依道路交通管理處罰條例處理，並責令改正。
交大表示，將針對易發生危險駕車或民眾通報擾寧路段，像是仰德大道、陽金公路沿線、市民大道、經貿二路、環山路等，不定時、不定點執行「靜城專案」，呼籲民眾不要使用未符合標準的排氣管，除會驚擾入眠市民外，也和自身荷包過不去。
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