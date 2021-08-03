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新北樹林行政園區 將原地與農會重建

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
樹林區公所使用逾40年，新北市府近期決定與旁邊的農會一起原地重建打造樹林行政園區。圖／報系資料照片
樹林區公所使用逾40年，新北市府近期決定與旁邊的農會一起原地重建打造樹林行政園區。圖／報系資料照片

新北新店行政園區完工啟用獲得好評，新北市府也推動多個行政園區，其中樹林區公所使用逾40年且場地小，近期也決定與旁邊的農會一起原地重建打造樹林行政園區，並將量體拉大、拉高，納入多個單位，讓未來洽公民眾更方便。

樹林公所、戶政事務所、警分局分散各處洽公不便，新北將打造行政園區，以現況樹林區公所、樹林農會使用所在街廓為範圍，總面積7195平方公尺，其中公有土地占比約6成。

新北市議員陳世榮認為，樹林警分局不應該納入，因警分局量體需求比公所還大，彼此會壓縮辦公空間，而警分局有獨立性，不適合與他單位共用禮堂、會議室。

新北市長侯友宜日前也表示，樹林行政園區還在規劃中，會由主政單位調派，讓分局保有獨立性，目前與樹林農會有共同的方向，且行政園區都更市府不會出到錢。

新北都更處發言人李擇仁說，去年8月評估樹林行政園區所在地，原有與農會一起重建，以及大安、文化路口國產署的土地，但考量到用地完整性，最終選擇原地重建，原地鄰近樹林火車站，交通區位條件優良。

李擇仁指出，若行政園區順利進行，預計今年會開始把農會專用區、機關用地，變更為行政園區特定專用區，再討論財務計畫、細部規劃設計，並進行招商由實施者出錢，但目前都還在規劃中。

未來樹林行政園區預計進駐機關，包括有樹林區公所、警察局樹林分局、樹林戶政事務所、環保局稽查科及所屬清潔隊。另外農會與其他空間仍在協調當中。

農會 都更

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