北市百貨夜市餐飲可內用 設隔板梅花座等措施

台北市今天起恢復餐飲業提供內用，北市府產發局表示，百貨、賣場等美食街及夜市，應採梅花座、設隔板，桌子間相隔1.5公尺等，並要求戴口罩、實聯制、量體溫等防疫措施。

台北市政府昨天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會宣布3日起恢復餐飲業提供內用。

台北市產業發展局今天發新聞資料表示，百貨及附設超市、賣場的餐廳及美食街有條件開放內用，不可試吃及邊走邊吃。

產發局指出，強制要求民眾進出時戴口罩、實聯制、量體溫、保持社交距離，業者要啟動人流管制，用餐區容留人數以總座位數一半為上限，桌子間至少隔1.5公尺，美食街及餐廳同桌要規劃梅花座、設隔板等。

產發局表示，百貨等業者要增加公共設施與廁所清潔消毒頻率，入出口電梯設酒精消毒設備，服務員戴口罩及面罩，每天量體溫2次等。

此外，傳統市場及夜市除設梅花座及隔板，同樣禁試吃及邊走邊吃，供應餐點以個人套餐為主；火鍋、燒烤等多人共餐，由服務員操作分菜再上桌。

產發局指出，百貨、賣場、超市若出現確診者足跡，當天全館停業24小時及消毒，若員工確診，除活動區域加強消毒，至少停業3天。夜市、傳統市場的顧客或服務員若確診，停業3天，恢復營業後要暫停內用11天。

夾娃娃機店部分，產發局說，今天起受理業者申請復業，若經同意，營業時間設專人管理、出入口縮小、實聯制、人流管制、全程戴口罩、機檯及環境落實清消等防疫規範；釣蝦魚場同樣配合啟動人流管制等防疫措施。