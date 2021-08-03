快訊

直播／疫苗用罄、國產有疑慮 陳時中14:00主持記者會

東奧桌球戰況／男團對付強敵德國 莊陳配首點雙打1：2落後

北市百貨夜市餐飲可內用 設隔板梅花座等措施

中央社 / 台北3日電

北市今天起恢復餐飲業提供內用，北市府產發局表示，百貨、賣場等美食街及夜市，應採梅花座、設隔板，桌子間相隔1.5公尺等，並要求戴口罩實聯制、量體溫等防疫措施。

台北市政府昨天在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會宣布3日起恢復餐飲業提供內用。

台北市產業發展局今天發新聞資料表示，百貨及附設超市、賣場的餐廳及美食街有條件開放內用，不可試吃及邊走邊吃。

產發局指出，強制要求民眾進出時戴口罩、實聯制、量體溫、保持社交距離，業者要啟動人流管制，用餐區容留人數以總座位數一半為上限，桌子間至少隔1.5公尺，美食街及餐廳同桌要規劃梅花座、設隔板等。

產發局表示，百貨等業者要增加公共設施與廁所清潔消毒頻率，入出口電梯設酒精消毒設備，服務員戴口罩及面罩，每天量體溫2次等。

此外，傳統市場及夜市除設梅花座及隔板，同樣禁試吃及邊走邊吃，供應餐點以個人套餐為主；火鍋、燒烤等多人共餐，由服務員操作分菜再上桌。

產發局指出，百貨、賣場、超市若出現確診者足跡，當天全館停業24小時及消毒，若員工確診，除活動區域加強消毒，至少停業3天。夜市、傳統市場的顧客或服務員若確診，停業3天，恢復營業後要暫停內用11天。

夾娃娃機店部分，產發局說，今天起受理業者申請復業，若經同意，營業時間設專人管理、出入口縮小、實聯制、人流管制、全程戴口罩、機檯及環境落實清消等防疫規範；釣蝦魚場同樣配合啟動人流管制等防疫措施。

口罩 北市 實聯制

延伸閱讀

雙北餐廳開放內用 業者觀望顧客不踴躍

雙北8月3日起開放餐飲內用 家樂福、愛買量販同步解封

懶人包／台北市餐飲開放內用！實施準則QA

雙北量販美食街、餐廳3日起開放內用 仍不能試吃

相關新聞

北市內用首日 店家嫌防疫麻煩僅外帶、民眾內用憂染疫

台北市餐飲業今起可內用，並發布防疫營業指引，之前暫停營業的場所也能開始營業。午休時間，踏出公司覓食的上班族在店門口排隊，...

勿跟荷包過不去！陽明山地區道路 開始執行靜城專案

全國警戒降至二級，車流量明顯增加，為加強防治改裝車，製造高分貝噪音干擾民眾安寧，北市警察局配合環保局及監理單位，從7月3...

建宏牛肉麵熄燈 柯文哲:若疫情更好 萬華將有系列活動

知名西門町建宏牛肉麵也撐不下去宣告熄燈，台北市長柯文哲今天表示，北市府原本在南區規畫一系列活動，還是要看疫情，若疫情越來...

北市內用開放首日民眾心驚驚 業者：僅2熟客內用

因應疫情降溫，雙北市政府宣布開放餐廳內用，今天是台北市開放內用首日。台北市信義區一家自營早餐店業者表示，民眾外帶習慣了，...

新北樹林行政園區 將原地與農會重建

新北新店行政園區完工啟用獲得好評，新北市府也推動多個行政園區，其中樹林區公所使用逾40年且場地小，近期也決定與旁邊的農會...

慶父親節 麗寶福容西餐廳推四人同行爸爸免費

父親節將到，麗寶福容大飯店即日起至8月8日推出父親節餐飲優惠活動，福粵樓、順園日式料理提供外帶合菜2700元起（內用僅提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。