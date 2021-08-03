慶父親節 麗寶福容西餐廳推四人同行爸爸免費

父親節將到，麗寶福容大飯店即日起至8月8日推出父親節餐飲優惠活動，福粵樓、順園日式料理提供外帶合菜2700元起（內用僅提供套餐），田園西餐廳晚餐則有四人同行爸爸免費活動，有海陸雙拼龍蝦套餐料理。

麗寶福容大飯店即日起開放餐廳內用，提供個人套餐，皆採梅花座位、1.5公尺桌距及增設透明隔版，給民眾安心、舒適的用餐空間。

即日起至8月8日父親節檔期，田園西餐廳晚餐推出四人同行爸爸免費活動，餐飲部主廚李啟天表示，極品海陸套餐（980元+10%），主菜雙拼除了有碳烤肋眼牛排、德國豬腳、檸香海鱸魚及香煎嫩雞腿4選1之外，再搭配上松露野菇焗龍蝦，整組套餐從開胃菜到甜點共有9道餐點。

順園日式料理則提供外帶4人合菜（3999元），免服務費，就能吃到大寮龍虎羽太寄世鍋、明太子風味扇貝燒、海老雪豚麻油燒等新鮮海味；由廚藝總監阿基師領軍的福粵樓，則推出明星商品「一茶一食一盅一籠」外帶4人分享餐（2700元），免服務費，包含梨山金枝茶、避風塘蝦球，還有干貝蛋白炒飯、蟲草竹笙燉雞湯、香煎蘿蔔糕，也吃得到爆漿流沙包等多種手做港式料理，以及飯後甜品椰香西米露。