台東熱氣球嘉年華將登場 柯文哲下周赴台東參加活動

2021台灣國際熱氣球嘉年華，因疫情爆發，首先取消邀請外國飛行員、取消各鄉鎮熱氣球光雕音樂會，並縮減日期、縮小規模辦理。日前饒慶鈴縣長更宣布，2021熱氣球嘉年華將「台東人限定」，引發熱議。今年北市府與台東縣政府雙城合作，特別打造一顆熊讚熱氣球，將參與今年台東嘉年華，對於今年熱氣球活動僅台東限定，柯文哲說，就第一階段先開放，再看一、兩個禮拜，要再放再放，這很正常，台北市的餐廳開放也是分階段。

台東縣長饒慶鈴表示，台東已經連續五十幾天加零，這次的台東熱氣球嘉年華是針對主場域台東人限定，但台東是開放空間，場地也非常大，這個方式是沒有問題的，各界不用過多疑慮，活動進行後，各界一定就會明白。

柯文哲也透露，他下周也會找個時間去搭乘熊讚熱氣球，看看怎麼樣，也非常歡迎饒慶鈴到台北推廣台東旅遊。據了解，目前北市府已經排定8月13日將前往台東體驗搭乘熊讚熱氣球。

北市觀光傳播局表示，迎接疫情帶來的新常態，並振興國內觀光旅遊，台北市政府這次與台東縣政府合作，首次製作大型熱氣球參加「台灣國際熱氣球嘉年華」，並創意結合超夯鳴日號觀光列車，與雄獅旅遊攜手規劃深度鐵路漫遊。

今天的記者會，除「超卡哇伊」熊讚3D造型熱氣球首度曝光，柯文哲與饒慶鈴也共同見證台北台東簽署雙城觀光合作備忘錄，並與雄獅旅遊雄保旅行社董事長戴啓珩一同宣布「台北x鳴日號」合作啟程，邀請國內外朋友一起體驗台北x台東精緻美好的旅遊魅力。

饒慶鈴表示，台北市入選了時代雜誌的「世界最佳」百大景點，台東則被Booking.com評為2021年全球最好客目的地第一名。此次北市吉祥物熊讚造型熱氣球，將與超級明星HELLO KITTY熱氣球一起在今年的熱氣球嘉年華中亮相，未來台東與台北還會有觀光、農產、文化和科技等更多面向的交流。