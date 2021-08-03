雙北餐廳開放內用 業者觀望顧客不踴躍

雙北餐廳今天起有條件開放內用，儘管業者已期待多時，態度仍趨於保守，選擇內用的顧客也不多。有早餐店業者表示，即便符合中央防疫規定，開放內用仍讓人「怕怕的」。

台北市信義區一家自營早餐店業者表示，昨天宣布開放後，馬上就準備好今天開放內用了，因為店面是半開放式的，空間也不大，控管人流相當方便。

業者坦言，從今天上午5時30分開始營業至10時許，僅2名熟客在老闆主動詢問下選擇內用，「慢慢觀察啦，他們怕怕的、我也怕怕的。」

另外一家饅頭豆漿店業者說，已經期待可以開放內用很久了，為了遵守COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定，店裡僅擺放5張桌子，1張只能坐一個人，很好管理，不過內用的客人不多。

不過，一家連鎖早餐店拉亞漢堡加盟門市業者果斷表示，「我不開，我要保護自己。」業者指出，因店面是密閉空間，若所有客人口罩都拿下來吃東西，萬一有人確診，後果不堪設想，沒必要為了多賺一點錢而承擔這個風險。

同樣尚未開放內用的還有中正區知名早餐店阜杭豆漿，華山市場自治會表示，儘管攤商皆希望能恢復正常營業，但阜杭豆漿在疫情期間仍有排隊人潮，萬一開放恐怕無法維持1.5公尺安全社交距離、梅花座等防疫措施，因此尊重業者選擇，維持僅提供外帶。

新北市有些早餐店仍然未擺放桌椅，老闆表示，大部分的客人都是外帶居多，基於防疫，暫時就先不要擺上桌椅供內用。另外，也有豆漿店以間隔一桌的梅花座方式安排桌椅供內用，業者表示，雖然大多是外帶早餐，但也有些人會想內用，若有空間又不讓人內用就說不過去，何況過去因不開放內用，客人減少了不少，如今開放內用也會注意防疫，希望大家用餐都能安心。

至於超商部分，雖已開放內用，但新北市仍有超商未把內用區的桌椅擺出來，店員表示，目前還要等待公司進一步通知再動作。

新北市各百貨公司餐廳及美食街也配合雙北政策宣布開放餐飲內用，但仍會落實相關防疫政策。環球購物中心中和店表示，會和板橋店一起開放內用，恢復上午11時開始營業，餐廳、美食街用餐時間會進行人流管制，採梅花座、裝設防疫隔板，餐點以個人套餐或事先分菜避免共食，並鼓勵使用行動支付，減少接觸，美食街也設置消毒設備或洗手專區，員工佩戴口罩及面罩。

新北市經發局表示，開放餐飲內用首日，經發局會派員到各百貨賣場及市場夜市稽查，若有違規將開罰。