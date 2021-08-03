疫情警戒降級 北市靜城專案舉發5件高噪音車

台北市警察局交通警察大隊今天表示，疫情警戒降為2級的首個週六執行「靜城專案」聯合稽查勤務，共攔查132車，除舉發5件高噪音擾民車輛，還取締6件違規案。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降級微解封的首個週六，考量車流量明顯增加且適逢暑假期間，為加強防制改裝車製造高分貝噪音干擾民眾安寧，特別配合台北市環保局及監理單位於7月30日週六晚間執行「靜城專案」聯合稽查勤務。

根據警方統計資料指出，勤務期間共攔查132輛車，並舉發5件高噪音擾民車輛，以及取締無照駕駛及其他交通違規共6件。

交通警察大隊表示，陽明山地區的道路在假日期間常有大型重機及改裝機車跑山夜遊，所以在疫情降級後啟動「靜城專案」聯合稽查，於夜間時段鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔查。

同時，現場進行噪音檢測，依噪音管制法規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，將處以新台幣1800元至3600元罰鍰，並通知限期改善。

另外，若有改裝車燈、設置高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為者，則依道路交通管理處罰條例處罰，並責令改正。

交通警察大隊說，暑假期間將持續配合環保及監理單位針對易發生危險駕車或民眾通報擾寧路段，例如北市仰德大道、陽金公路沿線、市民大道、經貿二路及環山路等，執行不定時、不定點「靜城專案」勤務，呼籲用路人不要使用未符合標準的排氣管擾民。