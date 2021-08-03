新北圖書館祭88節限定活動 有機會拿按摩槍慰勞老爸

新北市立圖書館為這周日到來的88節，舉辦期間限定活動，即日起至周日只要民眾在任一分館借閱10本書，就有機會獲得按摩槍或電子書閱讀器，可以拿回家當作爸爸的禮物，慰勞平時辛苦。

新北圖這次為88節舉辦「爸氣讀想，開卷有禮」系列活動，在周日前讀者持個人借閱證借出書本累積10本以上，並主動填寫線上抽獎券參加，有機會獲得筋膜按摩槍與moonInk Plus電子書閱讀器。

除抽獎外，在88節當天各館也將舉辦各項線上88節活動，總館邀請按摩師教孩子如何替爸爸放鬆，蘆洲集賢分館也會分享實用防身術；而中和分館推出互動DIY，讓爸爸能跟小朋友一同親子共讀，淡水分館則是舉辦臉書線上抽獎活動，邀請大家分享跟父親的幸福時光。

另外，新北E書房也以「爸爸萬歲」為主題舉辦線上書展，讓新手爸爸可以輕鬆學會親子教養，有關88節活動資訊，詳情可上新北市立圖書館官網查詢。