降二級人車湧 北市和平東路基隆路口3時段警加強取締

疫情紓緩，全國疫情警戒降至二級，人、車流逐步湧現，台北市警察局指出，和平東路、基隆路口今年已發生10件交通事故，是台北市最多事故的路口，轄區大安分局特別規劃加強違規取締勤務及交通安全宣導，呼籲防疫及交安同樣重要，民眾應遵守交通規則，避免事故發生、人員傷亡。

台北市警局統計，今年1月至7月23日間，共發生38件A1（人員當場或24小時內死亡）交通事故、38人死亡，1萬2753件A2（人員受傷或超過24小時死亡）交通事故、1萬7083人受傷。

統計數據相較去年同期，事故發生件數及傷亡人數大幅減少，初判是因今年初全國受疫情影響，有長達2個多月實施疫情三級警戒管制，導致人車減少，進而降低事故發生。

然而，近期疫情警戒降為二級，街上人、車流逐漸湧現，為避免民眾疏於注意用路安全，另考量台北市和平東路、基隆路口今年至今已發生10件交通事故，是全市件數最多的路口，轄區大安警分局特別於該路口規劃執行加強違規取締及交通安全宣導勤務。