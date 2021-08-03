槍決處蓋房子？ 新北：還未有詳細規劃

新北土城彈藥庫將規劃司法園區，包含台北看守所、新北地院、地檢署都會遷至園區。新北市議員林銘仁指出，看守所10公頃用地，其中可建用地位於以前槍決處，未來怎麼有人敢住。新北城鄉局指出，由於搬遷時程尚未明確，目前還未有詳細規劃。

台北看守所則在1952年設置，已有67年歷史。新北城鄉局計畫審議科長許仁成說，2006年時任行政院長蘇貞昌宣示，土城看守所遷移至土城彈藥庫，原址規劃可建地及公共設施。

許仁成表示，2013年初步規劃評估財務可行，未來使用以公園用地及住商各半的方式使用為主，土城都市計畫第三次通檢討論時，考量中央單位預計搬遷時程仍久尚未明確，因此目前維持機關用地使用中。

林銘仁說，根據都市規劃要把看守所規劃5公頃公園，但公園卻不集中分為2塊，而位於南側的可見用地卻是以前看守所槍決的地方，未來蓋房子以後還會有人敢住嗎。

許仁成指出，看守所拆遷的時程還久，因此還未有規劃內容，後續配合土城地區都市發展，視地方公共建設及公益設施需求，適時修正及調整土地使用。

林銘仁呼籲，可把過去槍決地規劃公園，或是建立兒童博物館、科學館，當地不少民眾期待有這類公共設施。城鄉局指出，未來都市計畫程序，還需要公展及二級都市計畫委員會同意才會變更。