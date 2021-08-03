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法鼓山世界佛教教育園區重開放 創建首發電子版皈依證

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
法鼓山世界佛教教育園區重新開放民眾入寺禮佛。圖／法鼓山提供
法鼓山世界佛教教育園區重新開放民眾入寺禮佛。圖／法鼓山提供

法鼓山世界佛教教育園區8月起，依政府防疫規範重新開放民眾入寺禮佛。另法鼓山9月12日，透過視訊舉辦「線上祈福皈依大典」，這是法鼓山創建以來首度試行，並將製發第一張電子版皈依證。

法鼓山今天指出，園區8月起開放禮佛、參訪的地點，包括大殿、祈願觀音殿、開山紀念館、行願館，以及全山戶外步道，入園須請配合遵守人流管制、實聯登記、量測體溫等規定，並全程佩戴口罩，各項措施將視疫情與政府規範適時調整、公告。但園區內餐飲、導覽及交通接駁等服務仍維持暫停。

另外，法鼓山在9月12日下午2點，透過視訊舉辦「線上祈福皈依大典」，這是法鼓山創建以來首度試行，並將製發第一張電子版皈依證。

法鼓山弘化院表示，年滿6歲，未曾於法鼓山體系皈依的民眾，均可自8月1日上午9點起，透過專區網站預約參與「2021年法鼓山線上祈福皈依大典」 ，報名額滿為止，通知錄取後尚須完成兩次連線測試。

皈依典禮將透過視訊，禮請方丈和尚果暉法師為大眾開示、正授三皈五戒，圓滿民眾學佛的信願。全程參與皈依儀式者，便能取得法鼓山首張電子皈依證；其他由僧團提供的祝福佛牌與結緣禮，則可至金山總本山或是桃園以南的分寺院領取。

法鼓山世界佛教教育園區重新開放民眾入寺禮佛。圖／法鼓山提供
法鼓山世界佛教教育園區重新開放民眾入寺禮佛。圖／法鼓山提供
法鼓山世界佛教教育園區重新開放民眾入寺禮佛。圖／法鼓山提供
法鼓山世界佛教教育園區重新開放民眾入寺禮佛。圖／法鼓山提供

桃園 紀念館 疫情

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