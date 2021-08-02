柯文哲與奧運選手視訊 笑翻網友:阿北都在挖洞給選手跳

東奧選手表現亮眼，台北市長柯文哲今天晚間也在臉書貼出他與台北市籍選手王冠閎、鄧宇成、黃渼茜、蕭佑然、許絜瑜的視訊影片。柯文哲自爆他以前念新竹中學，游泳是手游蛙式、腳游蝶式，其他都不會游，柯文哲也幫媒體問，「這次回來有沒有給你們坐商務艙？我當市長還沒坐過商務艙。」柯更不忘交代選手們，防疫隔離期間，不要看太多電視，「因為現在電視都在講我壞話」。

正因為柯文哲非典型政治人物的聊天方式，影片也湧入數百網友在底下留言，有網友說「柯氏笑話XDDD，真d親切」、還有網友說，「原來柯式幽默就是這樣啊！話有點難接...。」還有網友說「這個阿北都在挖洞給選手跳，欸害！」也有網友讚「阿伯好可愛，真性情。」

柯文哲今天晚間在臉書貼文，他今天午休時間，與幾位台北市籍的奧運選手視訊，感謝他們代表台灣出戰，也鼓勵他們帶著夢想繼續前進。

不過柯文哲在與選手們視訊時，也發揮柯P無厘頭個性考倒選手，柯不僅問王冠閎，科技泳衣裡面有沒有空氣，不然怎麼浮起來？也考黃渼茜熱力學三大定律？運動神經不怎麼發達的柯文哲，更不忘自爆自己游泳是手游蛙式、腳游蝶式，其他都不會游，而且問題是只能前進20公尺而已。

柯文哲問網球國手許絜瑜打球多少年，明明人家從19歲開始打，打了10年，竟被柯文哲稱「也可以說是長青樹了」。還有柯也好奇問鄧宇成，拿了奧運銀牌可以補助多久？鄧回答「一輩子」，柯好奇追問，「一輩子是到什麼時候？」鄧也妙回「到我過世為止...」。

柯文哲視訊時更不忘交代選手們，防疫隔離期間，不要看太多電視，「因為現在電視都在講我壞話」。

柯文哲臉書貼文說，這些台北長大的孩子，不但運動表現亮眼，態度更是落落大方。其中蕭佑然已立志接下李智凱的棒子，下一屆奧運換他奪牌。團體賽射下銀牌的鄧宇成已經在為下一次的亞運準備。