新北市首起建商用「代金」購買容積率 市府入帳1億多元

新北市元旦起新增容積代金制，讓建商可選擇繳交一定金額的「代金」購買容積，日前完成第一起案件審查，建商以1億多元的價格，在三重重陽重劃區一處建案購買到1500平方公尺樓地板面積的容積移轉量，這筆錢將撥入新北市財政局公共建設用地基金，專款專用來徵收三重公保地規畫道路或建設。

新北市有1千多公頃公保地，公保地是政府核定都市計畫後，把一些私有地劃為公園、道路等公共設施用地，卻因財政拮据，無法編列預算徵收，公保地若要畫停車格、標線等，也要地主同意，形成行政阻礙。

新北市今年初實施新制，建商可以用代金向市府購買容積率，最高限制為30%，價格將由專業估價師以當地市值來推估。

新北市城鄉局宣布，第一起容移代金案在5月掛件申請，已召開第一次新北市政府容積移轉折繳代金審議委員會，並於當日完成審查，展現高速效率。

新北市城鄉發展局開發管理科長張記恩表示，該案位處三重重陽重劃區，面積為2700平方公尺，容積率為200%，也就是說，原本該案可興建總樓地板面積為5400平方公尺，建商現在以代金購買28%容積移轉代金，代表建商蓋房時能再增加1500平方公尺的容積移轉量，約為450坪。

估價師認為，三重重陽重劃區住宅一坪約45萬、店面60至70萬來算，均價約為50萬，考慮建商蓋房還有建造成本，最後決定以一坪30多萬的價格向建商收取代金，總價約為1億多。

張記恩指出，這筆代金進入市府後，會直接轉進財政局的「公共建設用地基金」，讓市府有多餘的財源可以購買公保地，規畫道路或者公共建設，由於是專款專用，所以只會拿來用來購買三重公保地，預算也都會受到議會監督。

新北市城鄉局長黃國峰表示，市府現在能透過容移代金，取得瓶頸道路、公園綠地等重點地區公保地，加速都市建設、提升環境品質，相較原有的捐地模式，其程序和時間更加簡化且快速。