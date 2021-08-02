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立委莊競程跑攤敬酒 餐廳和他違反防疫規定都將被罰

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市衛生局到餐廳調查民眾爆料事證。圖／台中市政府提供
台中市衛生局到餐廳調查民眾爆料事證。圖／台中市政府提供

民進黨籍立委莊競程7月30日晚上跑攤出席一位里長候選人生日宴，被人向媒體爆料聚餐人士未依防疫規定用餐，台中市政府衛生局調查發現，業者雖採梅花座入座，但未落實出入口管制、人流管控降載等措施，依法也不得有人員離桌進行敬酒或茶之行為，並經核對檢舉資料後，確認違反傳染病防治法規定，將依法裁處餐廳業者及莊競程等人各新台幣6至30萬元罰鍰。

衛生局長曾梓展在市府新聞稿中指出，中央宣布於7月27日至8月9日全國降為二級警戒，台中市因應中央鬆綁指引，在以市民「防疫安全」為前提的考量下，遵循「穩健式解封、漸進式鬆綁」原則，餐飲業規定「限制性開放內用」，業者必須遵循中央公告「餐飲業防疫管理措施」如加裝隔板、實聯制、維持社交距離等；也要求業者增加落實台中市餐飲內用管理，包含餐廳應於明顯處張貼容留人數、不共鍋、不共食及管制人流總量等。

衛生局核對民眾檢舉資料及店家當日防疫管理措施，發現店家未落實出入口管制、人流管控降載，餐桌上有人員離桌進行敬酒或茶之行為，已分別違反傳染病防治法第37條第1項第1款及第2款規定，將依同法第67條第1項第2款，各處6至30萬元罰鍰。

曾梓展說，為輔導及確認業者是否符合規定，市府7月27日至昨天已陸續稽查輔導303家餐廳業者，結果皆尚符合防疫管理措施規定。呼籲餐飲業者及民眾確實遵守中央訂定「餐飲業防疫管理措施」及台中市防疫相關規範，以減少疫情風險。

莊競程昨曾表示，當天係應王姓主人邀請，參加他的生日戶外烤肉活動，由於該戶外烤肉活動參加人數，未違反室外100人集會規定，主人倒飲料，他短暫致意，且一敬完飲料就離開。這期間，也有跟主人家提醒要注意防疫，未來自己也會更加注意。

爆料者昨指出，莊競成在室外敬酒時，大家並未採梅花座，餐桌也無隔板，且在室內敬酒的照片中，雖然不是立委莊競程，但同樣可以看到是違反台中市的餐飲規定。

爆料者說，過去台中曾經出現大坑家族群聚案，20多人染疫並造成兩位老夫妻過世，莊競程是該區選出的立委，難道忘記大坑群聚案了嗎？他希望不要再出現一個大坑家族群聚案。

民進黨籍立委莊競程7月30日晚上跑攤，因餐廳未落實出入口管制、人流管控降載等措施，依法也不得有人員離桌進行敬酒或茶之行為，市府調查後，今表示將依法裁處餐廳業者及莊競程等人各新台幣6至30萬元罰鍰。圖／取自莊競程臉書
民進黨籍立委莊競程7月30日晚上跑攤，因餐廳未落實出入口管制、人流管控降載等措施，依法也不得有人員離桌進行敬酒或茶之行為，市府調查後，今表示將依法裁處餐廳業者及莊競程等人各新台幣6至30萬元罰鍰。圖／取自莊競程臉書
台中市衛生局到餐廳調查民眾爆料事證。圖／台中市政府提供
台中市衛生局到餐廳調查民眾爆料事證。圖／台中市政府提供

衛生局 台中市 餐飲業

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