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侯友宜宣布 新北運動中心等公有室內場館部分開放

中央社 / 新北2日電

新北市長侯友宜今天宣布16座國民運動中心等公有室內運動空間，自8月3日起部分開放，但要求落實人流管制等防疫措施。教育局表示，游泳池及淋浴間等設施仍不開放。

侯友宜今天主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會時，宣布部分開放國民運動中心等公有室內運動空間。

教育局長張明文進一步說明表示，新北市公有國民運動中心有16座，還有健身中心有7間，開放後營業的時間是下午2時到晚上10時。另外，八里的水上運動中心跟中角灣衝浪中心也開放。

他表示，為落實防疫措施，特別要求開館前一定要全體員工完成快篩及全館清消，禁止飲食及全程戴口罩、維持社交距離。另外，游泳池及淋浴間、兒童遊樂室、棋藝閱覽室，還有體健設施及遊具仍不開放。如果出現確診足跡，全館要停館3天以上。

體育處表示，場館內落實防疫指引，全館人流以50%為限、教練每7天快篩1次、團課保持2公尺距離及每堂課間隔1小時、器材每小時消毒1次，要求個人運動器具禁止混用及器材間隔使用。

體育處表示，考量籃球、足球等肢體性高的運動無法維持安全社交距離，不開放館內泳池、籃球及足球場及淋浴等空間，不定期加強稽查並開罰，新莊體育館及板橋體育館仍不開放。

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