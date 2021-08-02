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瑞芳勸濟堂125周年慶 祈福擲金龜不中斷

觀天下 / 記者李嘉文／瑞芳報導
瑞芳區金瓜石的勸濟堂，擲金龜祈福活動不中斷，只要連續擲出六個聖筊，就可以帶走一隻一錢重的金龜。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區金瓜石的勸濟堂，擲金龜祈福活動不中斷，只要連續擲出六個聖筊，就可以帶走一隻一錢重的金龜。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區金瓜石的勸濟堂，今年適逢125周年，每年舉辦的關公節雖照常舉辦，但是因疫情影響所以縮小規模，沒有擴大舉辦，但是擲金龜祈福活動不中斷，只要連續擲出六個聖筊，就可以帶走一隻一錢重的金龜，連續三天的慶祝活動，眾多信眾參與，共同慶祝地方盛事。

勸濟堂主任委員連城珍表示，每年關公節舉辦都很盛大，今年配合疫情管制，縮小規模辦理，但是擲金龜活動歷史以來一直舉辦，所以今年也沒有停，目前也有一位幸運的信眾成功帶走金龜。

祈福擲金龜是每年信眾最期待的活動，只要連續擲出六個聖筊，就可以帶走一隻一錢重的金龜，現場有一位幾乎每年參與的信眾，之前已經幸運獲得2隻金龜，今年再度前來祈福擲金龜，希望能延續之前的好運氣。

今年雖受疫情影響，關公節整體規模縮小舉辦，但是信眾祈福的心還是不變，廟方嚴格執行防疫規定，希望讓前來參與的信眾能有安全的祈福環境，民眾有空可前來勸濟堂走走，祈福也看看山海美景，並享用地方美食。

疫情 關公 瑞芳

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