疫情送暖 汐止地方企業捐贈千份待用餐

疫情期間各行各業都受到衝擊，許多家長也面臨無薪假的危機，為了讓弱勢家庭至少可以填飽肚子，汐止有在地企業就捐了1200份的鬍鬚張的待用餐，請新北市議員廖先翔及保安里長蘇忠吉協助代發，只要是有需要的民眾都可以索取。

新北市議員廖先翔表示，新冠肺炎疫情嚴重，也讓許多家庭的經濟遇到了許多的困難，三餐無以為濟，那汐止保安里一家在地企業所成立的歐榮發社會福利慈善事業基金會，也為了回饋地方，所以，特別捐贈了鬍鬚張愛心便當，總計1200份，交由服務處還有保安里蘇里長發送給受到疫情衝擊，生活遇到一些困難的家庭，只要是在三餐上面有比較困難的朋友，歡迎向廖先翔議員服務處做登記，協助統計後看是要幫忙領取便當或是直接發放餐券。那這次發送的愛心便當券，只要是自認為在生活上有受到疫情衝擊，比較辛苦的市民朋友都可以來登記索取，不會在資格上任何的審查，只要有需要就可以來拿。

保安里里長蘇忠吉說，愛心餐券是由里內東亞倉儲的歐榮發社會福利慈善事業基金會贊助，為了這次的疫情，希望能夠付一部分微薄的心力，照顧弱勢家庭跟里民，在保安里的部分，因為本於在地企業的精神，所以，有留了150份的愛心餐券讓有需要的里民使用，有需要的里民可以到里辦公處索取，希望透過這次的愛心餐券，讓社會更溫馨更祥和。