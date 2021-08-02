地板翹起又飄霉味 汐止金龍國小圖書館要改建

汐止區的金龍國小雖然建校不到30年，不過，圖書館卻破損不堪，所以，今(2)日立委賴品妤、新北市議員張錦豪就邀請相關單位到學校會勘，發現因為漏水潮濕，造成木質地板翹起，飄散霉味，至於圖書館改建需要380多萬的經費，現場也協調中央、市府分擔，希望讓學童們有漂亮的圖書館。

金龍國小校長呂金榮指出，圖書館改建計劃已經進行了六年多，主要是因為汐止多雨，再加上學校圖書館的位置會漏水，造成整個圖書館的地板腐朽，發霉有霉味，第一個影響學生健康、第二設施設備也不符合市區型學校使用，所以，希望透過圖書館的改建改造，適合低中高年級老師在推的閱讀教育，提供學校整體的閱讀習慣，

立法委員賴品妤表示，金龍國小其實不是很老的學校，從建校到現在才27年，但今天進圖書館卻看到地板毀損的非常嚴重，完全不像一個只有27年的學校的狀況，所以，今天和議員張錦豪辦理會勘，希望中央的教育部國教署跟新北市的教育局能夠補助款項，讓學校儘快修繕，今天確定會做改建，至於經費部分，教育部是有承諾這項目會補助到200萬最高額，剩下100多萬缺口的部分，教育部、教育局會再討論怎麼分攤，希望有足夠的經費改建，最終是希望讓孩子們儘快用到漂亮的圖書館。

新北市議員張錦豪說，金龍國小改建今天請了相關單位來，確定會做圖書館2、3、4層樓的改建，因為汐止常下雨潮濕，導致地板都翹起發霉，剛也確定了一個方向，就是今年會執行，金額則由國教署出資200萬，其他還有180萬左右，雙方再做協調。

張錦豪也指出，一直以來都希望能夠將大社后地區的學生留在汐止，尤其是金龍國小，因為很多家長會認為台北市的學校資源比較多，社后離東湖近，所以，很多會把小朋友送到台北市去，但是一直認為要支持在地學校，讓金龍國小更充實，尤其金龍國小新增了五個班級，其中一年級就增了三個班，所以，希望將資源留在在地，提供學童更好的學習環境。