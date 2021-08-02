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騎士連人帶車摔落邊坡 汐止小坑路增護欄

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區汐平路與小坑路口有一段沒有施作護欄，新北市議員張錦豪爭取施作護欄，現在完成了，保障行車安全。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區汐平路與小坑路口有一段沒有施作護欄，新北市議員張錦豪爭取施作護欄，現在完成了，保障行車安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區汐平路與小坑路口，在之前的邊坡改善工程完工後，有一段沒有施作護欄，出現三層樓高的落差，儘管有立了防撞杆，不過，防護力不夠，就有機車騎士連人帶車摔下邊坡，所以，新北市議員張錦豪就協助爭取施作護欄，現在完成了，保障行車安全。

市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，汐止小坑路一直以來都有民眾反應路太窄會車危險的問題，其中在一處轉彎處的一處邊坡，在今年初市府進行邊坡補強工程，把原本的土林清開後，讓本來的斜坡落差更明顯，讓附近居民很擔心，因為，原本前面做的水泥護欄，到了這一段卻只設置了防撞桿，很不安全。

民眾說，防撞桿的防護力根本不夠，就有機車騎士連人帶車摔下去，實在太危險，很感謝張錦豪議員幫忙爭取改善，現在一整排都換上了防護力更強的鐵護欄，安全多了。

孫焰龍指出，這一段小坑路沿途的護欄就是缺了一段，另外，緊鄰的排水溝，當時也只做了一半，就差中間二、三十米就中斷，因為路窄經常有汽機車為了會車而卡進水溝裡，所以，這次的改善工程也一併施作，現在完工了，特地來關心，現在除了施作護欄，也將剩下一半的排水溝做起來，通行安全也多了一分保障。

汐止 機車騎士

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