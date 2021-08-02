淡水坪頂國小教室改造 全新木地板防護邊條

新北市淡水區坪頂國小位於淡水山區，由於學校已經有94年的歷史，就在校園一旁連接百年老樹的通道，有些許的坡度，過去地磚破損造成校園安全問題，經過立委洪孟楷爭取改善之後，現在也已經完工，另外學校有六間教室也都全換成木地板，讓學生有更好的學習環境。

立委洪孟楷表示，這一段道路雖然主要是教師停機車的通道，平常上下課時間學童也會行經此地，過去長期破損，經過爭取已經改善完工，另外教室裡的也換上全新的木地板，以及九月前就會完工的校舍整建工程，也在進行當中。

立委洪孟楷在完工之後，也特別來到校園關心完工後的品質狀況，對此立委洪孟楷表示，校園安全，是非常重要，加上過去教室的木地板破損，這次一併的整修換新，而且也如期的在開學前就完成，期望在開學之後，學生有全新的教室地板能夠使用，而且也加裝了防護邊條增加安全性，提供國小學生完善的學習環境。